جيرارد: يجب على ليفربول التعاقد مع جناح من بين الأفضل في العالم

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 21:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ستيفن جيرارد - ليفربول

تحدث ستيفن جيرارد قائد ليفربول التاريخي، عن رحيل محمد صلاح عن الريدز بعد نهاية الموسم.

وأعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري في فيديو نشره عبر حسابه على إكس.

وجاء نص رسالة وداع صلاح كالتالي:

أخبار متعلقة:
وقال جيرارد في تصريحات عبر شبكة TNT Sports: "يجب على ليفربول التعاقد مع لاعب يجذب الجماهير ليعوض رحيل صلاح."

وأكمل لاعب الوسط الإنجليزي السابق "يجب أن يكون هذا اللاعب من أفضل ثلاثة أو أربعة أجنحة في العالم، لأن هذا ما كان عليه صلاح."

وجاء نص رسالة إعلان صلاح رحيله عن ليفربول:

مرحباً بالجميع

للأسف، لقد حان اليوم، هذا هو الجزء الأول من وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية الموسم

أود أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل أبداً مدى عمق ارتباطي بهذا النادي، هذه المدينة، هؤلاء الناس، سيصبحون جزءاً لا يتجزأ من حياتي

ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف وتاريخ وروح لا أستطيع وصفها بالكلمات

لكل فرد في هذا النادي احتفلنا بالنصرفزنا بأهم الألقاب وكافحنا معاً خلال أصعب الأوقات في حياتنا

أود أن أشكر كل من كان جزءاً من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا وخاصة زملائي في الفريق السابقين والحاليين والجماهير لا أجد الكلمات الكافية للدعم الذي قدمتموه لي خلال معظم مسيرتي ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات إنه شيء لن أنساه أبداً وسأحمله معي دائماً دائمًا

الرحيل ليس سهلًا أبدًا أنتم منحتونني أجمل أوقات حياتي سأظل دائمًا واحدًا منكم، سيظل هذا النادي دائمًا بيتي، لي ولعائلتي

شكرًا لكم على كل شيء، بفضلكم جميعًا لن أسير وحيدًا أبدًا

ليفربول صلاح جيرارد
جيرارد: يجب على ليفربول التعاقد مع جناح من بين الأفضل في العالم
التعليقات
/articles/525916/جيرارد-يجب-على-ليفربول-التعاقد-مع-جناح-من-بين-الأفضل-في-العالم