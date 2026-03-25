مباشر كرة طائرة - الأهلي 1 (17)-(14) 0 الزمالك.. الشوط الثاني
الأربعاء، 25 مارس 2026 - 19:55
كتب : محمد سمير
يواجه الأهلي فريق الزمالك في ختام مسابقة الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة.
ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 18 نقطة بينما الزمالك في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، ويحتاج الأهلي لشوطين فقط من أجل التتويج باللقب أما الزمالك فيجب أن يفوز بنتيجة 3-0 أو 3-1 لحصد اللقب.
لمشاهدة المباراة من هنا.
--------------------------
الأهلي يتقدم 17-14
التعادل 8-8
تقدم الأهلي 8 -6
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 25-18
تقدم الأهلي 21-15
توقف المباراة بعد إصابة قوية لسيف عابد
وقت مستقطع للزمالك بعد تقدم الأهلي 13-10
تقدم الزمالك 8-7
الشوط الأول
انطلاق المباراة
