انتهت كرة طائرة - الأهلي 3 - 0 الزمالك.. الأحمر يحلق باللقب

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 19:55

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد الزمالك - كرة طائرة

يواجه الأهلي فريق الزمالك في ختام مسابقة الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة.

ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 18 نقطة بينما الزمالك في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، ويحتاج الأهلي لشوطين فقط من أجل التتويج باللقب أما الزمالك فيجب أن يفوز بنتيجة 3-0 أو 3-1 لحصد اللقب.

نهاية المباراة فوز الأهلي 3-0 والتتويج بلقب الدوري

حسم الشوط للأهلي بنتيجة 25-21

التعادل مستمر 19-19

تقدم الزمالك 9-6

الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني بتقدم الأهلي 25-19 ويتوج الأحمر بالدوري

الأهلي يتقدم 17-14

التعادل 8-8

تقدم الأهلي 8 -6

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 25-18

تقدم الأهلي 21-15

توقف المباراة بعد إصابة قوية لسيف عابد

وقت مستقطع للزمالك بعد تقدم الأهلي 13-10

تقدم الزمالك 8-7

الشوط الأول

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك كرة طائرة
