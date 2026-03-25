كأس عاصمة مصر - في لقاء شهد 3 بطاقات حمراء.. دجلة يتفوق على الجيش بثلاثية

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 19:47

كتب : FilGoal

يوسف أويا

تفوق وادي دجلة على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في أولى مباريات ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر في لقاء أقيم على استاد السلام.

سجل لدجلة كل من أحمد الشيمي ويوسف أويا وفرانك بولي فيما سجل محمد هاني هدف طلائع الجيش.

وتقدم دجلة مبكرا بهدف في الدقيقة 2 عن طريق أحمد الشيمي بعد عرضية أرضية من زياد أسامة أسكنها في الشباك.

واستغل يوسف أويا الخطأ وانفرد وسجل هدف

تعزيز تقدم دجلة في الدقيقة 19 لتصبح النتيجة 2-0 للغزلان.

الشوط الأول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني تحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء ترجمها محمد هاني في الشباك مقلصا الفارق في الدقيقة 52 لتصبح 2-1.

وطالب لاعبو الجيش بالحصول على ركلة جزاء أخرى بعد عدة دقائق لكن الحكم رفض احتسابها.

وفي الثواني الأخيرة سجل فرانك بولي هدفا رائعا من تسديدة مباغتة غالطت عماد السيد وسكنت الشباك في الدقيقة 2+90.

لاعبو الجيش والجهاز الفني اعترضوا على قرار الحكم باحتساب الهدف ما تسبب في طرد أحمد عبد الرحمن وجمعة مشهور وأحد المدربين للفريق لتنتهي المباراة بفوز دجلة 3-1.

وسيقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل 29 مارس، على ستاد جهاز الرياضة العسكري في الخامسة مساءً.

طلائع الجيش دجلة كأس عاصمة مصر يوسف أويا
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/525907/كأس-عاصمة-مصر-في-لقاء-شهد-3-بطاقات-حمراء-دجلة-يتفوق-على-الجيش-بثلاثية