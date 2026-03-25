الرياضية: رينارد يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس قبل مواجهة مصر

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 19:38

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد - منتخب السعودية

يعقد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب السعودية، مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة مصر الودية.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية الساعة 7:30 مساء الجمعة، 27 مارس، على ملعب الإنماء بجدة.

وذكرت صحيفة الرياضية أن المؤتمر الصحفي لـ رينارد سيعقد الساعة 6:30 مساء الخميس بتوقيت السعودية، 5:30 بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء.

فيما يلتقي المنتخب السعودي في اليوم ذاته أمام صربيا في العاصمة بلجراد.

وكان منتخب مصر قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية قبل أن تنطلق البعثة نحو مدينة جدة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروجواي، والرأس الأخضر.

ويتواجد 24 لاعبا في قائمة السعودية، وهم:

نواف العقيدي، ومحمد اليامي، وأحمد الكسار، وزكريا هوساوي، ومتعب المفرج، وحسن كادش، وحسان تمبكتي، وعبد الإله العمري، وريان حامد، وسعود عبد الحميد، وعلي مجرشي، وأيمن يحيى، وسلمان الفرج، وعبد الله الخيبري، ومحمد كنو، ومراد الهوساوي، ومصعب الجوير، وتركي العمار، وزياد الجهني، وخالد الغنام، وسلطان مندش، وعبد الله الحمدان، وصالح الشهري، وفراس البريكان.

أما قائمة منتخب مصر فجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

مصر السعودية رينارد
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525906/الرياضية-رينارد-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-الخميس-قبل-مواجهة-مصر