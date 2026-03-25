وزير الرياضة يرحب بانضمام هيثم حسن لـ منتخب مصر

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 19:37

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - هيثم حسن

رحّب جوهر نبيل وزير الرياضة بانضمام هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو لمنتخب مصر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية يوم الجمعة المقبل في السابعة والنصف مساءً.

وقال جوهر نبيل في تصريحات نقلتها وزارة الرياضة: "نرحب بانضمام هيثم حسن لمنتخب مصر".

أخبار متعلقة:
وأضاف "مصر دائما تدعم وتفتح ذراعيها لجميع لاعبينا المصريين المتواجدين في أوروبا وغيرها من الدول والذين اختاروا تمثيل مصر في مختلف الألعاب وبصفة خاصة كرة القدم والتي نمتلك بها لاعبين كبار يلعبون في كبرى الدوريات العالمية والأوروبية".

وانضم هيثم حسن لأول مرة لمنتخب مصر بعد سنوات من التفاوض للانضمام لصفوف الفراعنة بعدما مثّل شباب فرنسا من قبل.

وكان منتخب مصر قد دخل في معسكر مغلق خلال الأيام الماضية قبل أن تنطلق البعثة نحو مدينة جدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا عقب مواجهة السعودية يوم 31 مارس الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

مصر منتخب مصر وزير الرياضة هيثم حسن
التعليقات
/articles/525905/وزير-الرياضة-يرحب-بانضمام-هيثم-حسن-لـ-منتخب-مصر