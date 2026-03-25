انتهت كرة سلة - الاتحاد (93)-(73) الزمالك.. فوز الأخضر
الأربعاء، 25 مارس 2026 - 18:13
كتب : محمد سمير
تستضيف صالة برج العرب المباراة الثانية بين الاتحاد السكندري والزمالك في سلسلة نصف نهائي الدوري المصري.
وكان الزمالك تغلب على الاتحاد في المباراة الأولى ليتقدم 1-0.
نهاية المباراة بفوز الاتحاد 93-73 والتعادل في السلسلة
ق1:52 ثلاثية من ميدو طه والفارق يتسع 88-73
ق3:25 الفارق يتسع وتقدم الاتحاد 82-72
ق6:30 ثلاثية رائعة من يوسف شحاتة وتقدم الاتحاد 73-69
الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد 66-62
ق3:45 دانك رائع من أنس أسامة وتقدم الاتحاد 57-52
ق5:00 التعادل 50-50
الفترة الثالثة
نهاية الفترة الثانية بتقدم الاتحاد 44-39
ق1:00 تقدم سكندري بنتيجة 42-36
ق 7:30 التعادل 28-28 بعد ثلاثيتين من الاتحاد
الفترة الثانية
نهاية الفترة الأولى بتقدم الزمالك 24-22
ق0:30 ثلاثيات الزمالك مستمرة والتقدم 24-20
ق5:00 ثلاثيات بالجملة وتقدم الزمالك 13-11
الفترة الأولى
انطلاق المباراة