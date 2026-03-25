انتهت كرة سلة - الاتحاد (93)-(73) الزمالك.. فوز الأخضر

تستضيف صالة برج العرب المباراة الثانية بين الاتحاد السكندري والزمالك في سلسلة نصف نهائي الدوري المصري.

وكان الزمالك تغلب على الاتحاد في المباراة الأولى ليتقدم 1-0.

نهاية المباراة بفوز الاتحاد 93-73 والتعادل في السلسلة

ق1:52 ثلاثية من ميدو طه والفارق يتسع 88-73

ق3:25 الفارق يتسع وتقدم الاتحاد 82-72

ق6:30 ثلاثية رائعة من يوسف شحاتة وتقدم الاتحاد 73-69

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد 66-62

ق3:45 دانك رائع من أنس أسامة وتقدم الاتحاد 57-52

ق5:00 التعادل 50-50

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الاتحاد 44-39

ق1:00 تقدم سكندري بنتيجة 42-36

ق 7:30 التعادل 28-28 بعد ثلاثيتين من الاتحاد

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الزمالك 24-22

ق0:30 ثلاثيات الزمالك مستمرة والتقدم 24-20

ق5:00 ثلاثيات بالجملة وتقدم الزمالك 13-11

الفترة الأولى

انطلاق المباراة