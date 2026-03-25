فينيسيوس: كنا بحاجة للانسجام قبل أنشيلوتي.. ونريد إعادة البرازيل للقمة

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 16:50

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

يرى فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل أن الجيل الحالي من اللاعبين في فريقه كان بحاجة للانسجام فقط، وهو ما حدث مع كارلو أنشيلوتي.

فينيسيوس جونيور

النادي : ريال مدريد

البرازيل

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة فرنسا وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026.

وقال فينيسيوس جونيور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أهتم بما يقوله الناس، أعرف وظيفتي وكم أكرّس نفسي لها، سأشارك في كأس العالم وهو ما يطمح له كل اللاعبين، وأحاول دائمًا أن أكون في أفضل حالاتي وأسجل وأصنع".

أخبار متعلقة:
وواصل: "أنا في أسعد لحظات حياتي، كل ما أقدمه مع ريال مدريد أتمنى تقديمه مع المنتخب الوطني".

وأكمل: "أعتقد أن الجميع يريدني أن أكون من العناصر الأساسية، وأنا مستعد لكل التحديات في مسيرتي. لقد لعبت بالفعل في كأس العالم ولا أريد الخسارة مرة أخرى. كنت أعمل بجد ولا أريد التعرض للإصابة. لدينا رافينيا وجواو بيدرو، واللاعبون الأصغر سنًا مثل إندريك وإستيفاو، يمكننا حسم المباريات، هكذا تُفاز بكأس العالم".

وتابع: "أعتقد أن البرازيل ليست المرشحة لكأس العالم وفقًا للنتائج السابقة لنا، ولكن ثِقَل هذا القميص واللاعبين هنا... كنا فقط بحاجة إلى الانسجام. وبعد وصول أنشيلوتي أصبح لدينا تصور أفضل لكيفية اللعب، هو يخفف عنا الكثير من الضغط. سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة البرازيل للقمة مرة أخرى، لا نريد أن نكون المرشحين ولكن نريد العودة للقمة".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم بجانب كل من المغرب واسكتلندا وهايتي.

فرنسا كارلو أنشيلوتي البرازيل فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
/articles/525896/فينيسيوس-كنا-بحاجة-للانسجام-قبل-أنشيلوتي-ونريد-إعادة-البرازيل-للقمة