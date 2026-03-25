تقرير: أرسنال يحاول التخلص من وايت.. وإيفرتون يترقب

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 15:43

كتب : ذكاء اصطناعي

بن وايت - أرسنال

يستعد أرسنال لإجراء تغييرات مهمة في تشكيلته الصيف القادم، حيث بدأ المدير الرياضي أندريا بيرتا في رسم ملامح الفريق للموسم الجديد.

ويتوقع أن يُعطي النادي الأولوية لبيع بعض اللاعبين لتمويل الصفقات الجديدة، مع مراقبة عدد من اللاعبين الاحتياطيين عن كثب.

ومن بين الأسماء المرتبطة بالرحيل بشكل متزايد، يظهر بن وايت، الذي تقلص دوره خلال الموسم الحالي.

ويُعتقد أن المدافع البالغ من العمر 28 عامًا واحد من اللاعبين الذين يُفكر بيرتا في بيعهم هذا الصيف ضمن خطة النادي لتحديث التشكيلة.

ويستطيع وايت اللعب في مركز الظهير الأيمن أو قلب الدفاع، لكنه عانى من قلة الدقائق هذا الموسم، حيث شارك كأساسي في عدد محدود من مباريات الدوري الإنجليزي وسط منافسة متزايدة وتغيرات تكتيكية.

ويرغب بيرتا في التخلص من اللاعبين الاحتياطيين دون التأثير على الركائز الأساسية للفريق، ويبدو أن وايت هو المرشح الأبرز لتولّي هذه الخطوة لزيادة الموارد المالية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لتقرير ذكرته مجلة "فور فور تور"، فإن إيفرتون يقود السباق للتعاقد مع وايت، بعد أن حافظ على اهتمامه منذ سوق الانتقالات في يناير الماضي.

ويبحث الفريق الأزرق عن تعزيز مركز الظهير الأيمن، وتجربة وايت المثبتة تجعله خيارًا جذابًا جدًا. ورغم عدم الاتفاق على صفقة حتى الآن، من المتوقع أن يكون إيفرتون واحدًا من عدة أندية مهتمة، مع بقاء قيمة اللاعب الإنجليزية غير واضحة بعد، علمًا بأنه كلف النادي 50 مليون جنيه إسترليني في 2021.

ويبدو أن رحيل وايت الصيف المقبل بات محتملًا بشكل كبير، خاصة بعد قلة مشاركاته تحت قيادة ميكيل أرتيتا خلال العامين الماضيين.

ويُعد وايت أحد الأصول المحلية الهامة، ما يعني أن أرسنال قد يحصل على مبلغ جيد يمكن إعادة استثماره في تحديث التشكيلة بما يتوافق مع رؤية أرتيتا طويلة المدى.

