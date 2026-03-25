عقب مباراة موريتانيا.. الأرجنتين تواجه زامبيا وديا

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 13:51

كتب : FilGoal

أعلن منتخب زامبيا مواجهة الأرجنتين وديا خلال فترة التوقف الدولي الحالية بشهر مارس.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب زامبيا مع الأرجنتين في مباراة ودية يوم 31 مارس الجاري.

المباراة تأتي بدلا من المواجهة التي كان من المقرر أن تلتقي فيها الأرجنتين مع جواتيمالا ديا.

ولم يسبق للأرجنتين مواجهة زامبيا من قبل سواء في مباراة ودية أو رسمية.

وستلعب الأرجنتين الودية الأولى خلال معكسر مارس مع موريتانيا قبل مواجهة زامبيا.

منتخب الأرجنتين كان من المفترض أن يلتقي مع إسبانيا في نهائي فيناليسما قبل مواجهة جواتيمالا وديا ولكن المباراتين ألغيا، ليلتقي مع موريتانيا وزامبيا.

ويستعد منتخب الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم 2026 والمقام في المكسيك وكندا وأمريكا.

ويقع منتخب الأرجنتين بالمجموعة العاشرة بكأس العالم برفقة الجزائر والنمسا والأردن.

