ذا صن: تفاؤل بعودة دي ليخت قبل نهاية الموسم

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 13:28

كتب : ذكاء اصطناعي

كشفت تقارير لصحفية "ذا صن" عن تطورات جديدة في إصابة ماتياس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد، وسط آمال بعودته للملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026.

ويغيب المدافع الهولندي عن المشاركة مع الفريق منذ ما يقرب من أربعة أشهر، بسبب إصابة معقدة في الظهر لا ترتبط بمشكلة عضلية، حيث عانى اللاعب من آلام مستمرة أعاقت عودته رغم اقترابه أكثر من مرة من استئناف التدريبات.

وكان المدير الفني للفريق مايكل كاريك قد ألمح مؤخرًا إلى احتمالية غياب دي ليخت حتى نهاية الموسم، مؤكدًا صعوبة تحديد موعد عودته بسبب طبيعة الإصابة.

كلوب يفتح الباب للعودة للتدريب: لم أنه مسيرتي بعد وكيل سيسكو يوجه رسالة قوية لـ مانشستر يونايتد: ليس البديل السوبر ذا أثليتك: تمهيدا للانتقال إليها.. كريستيانو جونيور يتدرب مع أكاديمية ريال مدريد

وقال كاريك: "بصراحة من الصعب القول. الأمر استغرق وقتًا طويلًا، وإصابات الظهر تحديدًا قد تبدو جيدة في لحظة ثم تعود المشكلة مرة أخرى. نحن نتحلى بالصبر ونعمل على حالته، لكن لا يمكنني تأكيد أي شيء في الوقت الحالي".

وأضاف: "سنمنحه الوقت اللازم ونسعى لإعادته في أسرع وقت ممكن، لكنه وضع معقد. لا أحاول إخفاء أي شيء، نحن ببساطة لا نعرف متى سيعود".

ورغم تلك التصريحات، أشارت تقارير إلى أن حالة دي ليخت تشهد تحسنًا تدريجيًا، وأن اللاعب لا يزال يأمل في العودة قبل نهاية الموسم، خاصة مع تبقي نحو شهرين على إسدال الستار على منافسات الفريق.

ويتبقى لمانشستر يونايتد 7 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يواجه ليدز يونايتد يوم 13 أبريل في المباراة المقبلة.

ومن المنتظر أن يغيب هاري ماجواير عن اللقاء بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة بورنموث الأخيرة، بينما يقترب ليساندرو مارتينيز من العودة بعد تعافيه من إصابة في الساق، ليشكل ثنائية دفاعية محتملة مع ليني يورو.

ورغم ذلك، لا تزال هناك شكوك حول الجاهزية الكاملة لمارتينيز، ما قد يفتح الباب أمام مشاركة أيدين هيفن إلى جانب يورو في مواجهة فريق المدرب دانييل فاركه.

تقرير: مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون لضم فيرمن لوبيز كلوب يفتح الباب للعودة للتدريب: لم أنه مسيرتي بعد وكيل سيسكو يوجه رسالة قوية لـ مانشستر يونايتد: ليس البديل السوبر سكاي: وزارة الرياضة السعودية ستشارك في التعاقد مع محمد صلاح كاراجير: صلاح تفوق في الدوري الإنجليزي على كريستيانو.. وسنُحرم منه ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده 6 مباريات حاسمة.. ذا أثلتيك: غياب إيزي شهر على الأقل بسبب الإصابة حجز مكانا بين الأساطير.. قائمة طويلة من إنجازات استثنائية لـ صلاح بقميص ليفربول
دي لا فوينتي: إصابة جافي كانت أشبه بفقدان شخص من العائلة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: إيقاف مدرب الأهلي مباراتين لتكرار الاعتراض على التحكيم 19 دقيقة | كرة سلة
تقرير: مانشستر يونايتد يرصد 100 مليون لضم فيرمن لوبيز 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عقب مباراة موريتانيا.. الأرجنتين تواجه زامبيا وديا ساعة | أمريكا
ذا صن: تفاؤل بعودة دي ليخت قبل نهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
كلوب يفتح الباب للعودة للتدريب: لم أنه مسيرتي بعد ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل سيسكو يوجه رسالة قوية لـ مانشستر يونايتد: ليس البديل السوبر ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: تمهيدا للانتقال إليها.. كريستيانو جونيور يتدرب مع أكاديمية ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
