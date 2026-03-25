ذا صن: تفاؤل بعودة دي ليخت قبل نهاية الموسم

كشفت تقارير لصحفية "ذا صن" عن تطورات جديدة في إصابة ماتياس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد، وسط آمال بعودته للملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026.

ويغيب المدافع الهولندي عن المشاركة مع الفريق منذ ما يقرب من أربعة أشهر، بسبب إصابة معقدة في الظهر لا ترتبط بمشكلة عضلية، حيث عانى اللاعب من آلام مستمرة أعاقت عودته رغم اقترابه أكثر من مرة من استئناف التدريبات.

وكان المدير الفني للفريق مايكل كاريك قد ألمح مؤخرًا إلى احتمالية غياب دي ليخت حتى نهاية الموسم، مؤكدًا صعوبة تحديد موعد عودته بسبب طبيعة الإصابة.

وقال كاريك: "بصراحة من الصعب القول. الأمر استغرق وقتًا طويلًا، وإصابات الظهر تحديدًا قد تبدو جيدة في لحظة ثم تعود المشكلة مرة أخرى. نحن نتحلى بالصبر ونعمل على حالته، لكن لا يمكنني تأكيد أي شيء في الوقت الحالي".

وأضاف: "سنمنحه الوقت اللازم ونسعى لإعادته في أسرع وقت ممكن، لكنه وضع معقد. لا أحاول إخفاء أي شيء، نحن ببساطة لا نعرف متى سيعود".

ورغم تلك التصريحات، أشارت تقارير إلى أن حالة دي ليخت تشهد تحسنًا تدريجيًا، وأن اللاعب لا يزال يأمل في العودة قبل نهاية الموسم، خاصة مع تبقي نحو شهرين على إسدال الستار على منافسات الفريق.

ويتبقى لمانشستر يونايتد 7 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يواجه ليدز يونايتد يوم 13 أبريل في المباراة المقبلة.

ومن المنتظر أن يغيب هاري ماجواير عن اللقاء بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة بورنموث الأخيرة، بينما يقترب ليساندرو مارتينيز من العودة بعد تعافيه من إصابة في الساق، ليشكل ثنائية دفاعية محتملة مع ليني يورو.

ورغم ذلك، لا تزال هناك شكوك حول الجاهزية الكاملة لمارتينيز، ما قد يفتح الباب أمام مشاركة أيدين هيفن إلى جانب يورو في مواجهة فريق المدرب دانييل فاركه.