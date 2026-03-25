وكيل سيسكو يوجه رسالة قوية لـ مانشستر يونايتد: ليس البديل السوبر

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 12:59

كتب : ذكاء اصطناعي

احتفال بينجامين سيسكو بهدف مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

وجه وكيل اللاعب بنجامين سيسكو رسالة واضحة إلى مانشستر يونايتد بشأن دور المهاجم داخل الفريق، مؤكدًا رفضه تصنيفه كلاعب "البديل السوبر" رغم تأثيره الملحوظ عند المشاركة من على مقاعد البدلاء.

المهاجم السلوفيني البالغ من العمر 22 عامًا واجه صعوبات في بداية مشواره مع الفريق بعد انضمامه من لايبزيج في الصيف الماضي، لكنه استعاد مستواه مؤخرًا وسجل 7 أهداف في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم ذلك، لم يبدأ سيسكو سوى مباراتين فقط في الدوري منذ تولي مايكل كاريك تدريب الفريق، في ظل اعتماد المدرب على برايان مبويمو في مركز المهاجم الصريح.

هذا الأمر فتح باب التكهنات حول إمكانية تحول سيسكو إلى لاعب "بديل سوبر"، إلا أن وكيله إلفيس باسانوفيتش رفض هذا الوصف بشكل قاطع.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات لـ Arena Sport: "إذا سألتني عن هذا اللقب، فأنا لا أحبه. أفضل لقب 'المهاجم السوبر'. أعتقد أن بنجامين مهاجم متكامل".

وأضاف: "لقد بدأ 13 مباراة هذا العام وشارك كبديل في 13 مباراة أخرى. سجل نصف أهدافه عندما كان أساسيًا والنصف الآخر عندما شارك من على مقاعد البدلاء، وهذا يوضح أنه مهاجم متكامل ويستحق لقب 'المهاجم السوبر'".

وكان سيسكو قد سجل هدفًا كبديل أمام أستون فيلا يوم 15 مارس، لكنه لم يشارك أساسيًا في المباراة التالية أمام بورنموث، والتي انتهت بالتعادل 2-2، حيث عانى مبويمو في مركز المهاجم قبل دخول سيسكو في الدقائق الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، انسحب سيسكو من معسكر منتخب سلوفينيا خلال فترة التوقف الدولي، حيث كان من المقرر أن يشارك في مباريات ودية أمام المجر والجبل الأسود، وذلك بسبب مشكلة بدنية يعاني منها مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يبقى اللاعب في مانشستر لتلقي العلاج، على أن يكون جاهزًا لمواجهة ليدز يونايتد يوم 13 أبريل، في مباراة قد تحدد موقفه من العودة إلى التشكيل الأساسي للفريق.

