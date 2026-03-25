سكاي: وزارة الرياضة السعودية ستشارك في التعاقد مع محمد صلاح

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

تسعى عدة أندية سعودية للتعاقد مع محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر، بعدما أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس” أن هناك رغبة للعديد من الأندية السعودية في التعاقد مع محمد صلاح هذا الصيف بعد رحيله عن ليفربول كلاعب حر.

لكن القرار النهائي بشأن انتقال صلاح إلى السعودية لن يكون بيد الأندية وحدها.

فرابطة المحترفين السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك أغلبية أسهم الأندية الأربعة الكبرى، سيكون لهما دورٌ هامٌ في هذا القرار.

ونظرًا لشهرة صلاح الواسعة، وكونه أحد أعظم اللاعبين العرب على مر التاريخ، ستشارك وزارة الرياضة السعودية أيضًا في أي قرار يتعلق بضمه.

ويمكن القول إن كرة القدم السعودية بحاجة إلى نجم يخلف كريستيانو رونالدو الذي سيبلغ 42 عامًا وينتهي عقده في صيف 2027.

لم يُحسم بعد مصير صلاح على المدى البعيد، لكن هناك اتصالاتٌ مستمرة مع المسؤولين السعوديين، إذ أن مستقبله مع ليفربول غير واضح منذ ثلاث سنوات على الأقل.

وسيكون هناك اهتمام كبير من أنديةٍ خارج السعودية أيضًا. سيبلغ صلاح 34 عامًا في مايو، لكنه سيكون متاحًا للانتقال مجانًا.

لن يتمكن أحد من تقديم مبلغ مالي كبير له مثل السعوديين، ولكن إذا كان لا يزال يرغب في اللعب على أعلى مستوى، فسيكون لديه خيارات أخرى أيضًا.