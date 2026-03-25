كاراجير: صلاح تفوق في الدوري الإنجليزي على كريستيانو.. وسنُحرم منه

يرى جيمي كاراجير نجم ليفربول السابق أن الدوري الإنجليزي سيحرم من محمد صلاح بعد رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وقال كاراجير في مقال كتبه لجريدة تليجراف: “الدوري الإنجليزي سيُحرم قريبا من موهبة عالمية أخرى من طراز فريد بعد عام من رحيل كيفين دي بروين، وهو محمد صلاح”.

وأضاف “في قائمة لاعبي الهجوم الأجانب الذين برعوا في إنجلترا، لا يتفوق على إنتاجية صلاح وثباته سوى تيري هنري”.

وأِشار “بينما سيتجادل الكثيرون في مزايا لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وهازارد وزولا بيركامب أو كانتونا، إلا أن أيا منهم لم يقدم نفس الأرقام المدمرة باستمرار موسما بعد الآخر مثل اللاعب المصري”.

وأوضح "صلاح شكل جزءا من أكثر ثلاثي هجومي فعال في تاريخ الدوري الإنجليزي مع ماني وفيرمينو".

وتابع "إلى جانب غزارة أهدافه وسرعته هناك صفة أخرى أقل تقديرا يجب تذكرها دائما عند مناقشة مكانة صلاح المستحقة بين العظماء، وهي جاهزيته الاستثنائية، فعلى مدار تسعة مواسم كان يلعب في أعلى مستوى وشارك بمعدل يزيد عن 48 مباراة كل موسم وهذه أرقام استثنائية بالنظر إلى الجهد البدني والذهني الهائل الذي بذله هو وفريقه".

وأكد "لا شيء يثير إعجابي أكثر من اللاعب الذي لا يريد تفويت أي مباراة، في حالة صلاح كان يظهر عليه التذمر بوضوح إذا تم استبداله واضطر إلى الغياب ولو لدقيقة واحدة".

وأتم تصريحاته "عقلية صلاح وروحه التنافسية تشير أنه سيضع نصب عينيه أعظم وداع ممكن لجماهير ليفربول بعد أسبوع واحد من نهاية الدوري، وسيحاول قيادة فريقه للفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست، ولكن لا تراهن على الوداع المثالي".

وأعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

ونشر صلاح فيديو عبر حسابه على إكس، كشف فيه عن رحيله.

وجاء نص رسالة وداع صلاح كالتالي:

مرحباً بالجميع

للأسف، لقد حان اليوم، هذا هو الجزء الأول من وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية الموسم

أود أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل أبداً مدى عمق ارتباطي بهذا النادي، هذه المدينة، هؤلاء الناس، سيصبحون جزءاً لا يتجزأ من حياتي

ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، إنه شغف وتاريخ وروح لا أستطيع وصفها بالكلمات

لكل فرد في هذا النادي احتفلنا بالنصرفزنا بأهم الألقاب وكافحنا معاً خلال أصعب الأوقات في حياتنا

أود أن أشكر كل من كان جزءاً من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا وخاصة زملائي في الفريق السابقين والحاليين والجماهير لا أجد الكلمات الكافية للدعم الذي قدمتموه لي خلال معظم مسيرتي ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات إنه شيء لن أنساه أبداً وسأحمله معي دائماً دائمًا

الرحيل ليس سهلًا أبدًا أنتم منحتونني أجمل أوقات حياتي سأظل دائمًا واحدًا منكم، سيظل هذا النادي دائمًا بيتي، لي ولعائلتي

شكرًا لكم على كل شيء، بفضلكم جميعًا لن أسير وحيدًا أبدًا

