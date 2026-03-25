محمد علاء: لا يوجد انتماء في المنتخب سوى لمصر

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 10:58

كتب : FilGoal

شدد محمد علاء حارس مرمى الجونة والمنضم حديثا لمنتخب مصر عن سعادته بالتواجد مع الفراعنة.

أخبار متعلقة:
ناصر منسي: لست غريبا على منتخب مصر.. والكل استقبلني بشكل رائع طه عزت لـ في الجول: مباريات كأس العاصمة في موعدها رغم العاصفة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية ثم إسبانيا وديا خلال التوقف الدولي الجاري.

وقال علاء عبر قناة أون سبورت: "أشكر الجهاز الفني أنه يتابع كل فرق الدوري ويعمل باجتهاد، وأتمنى أن تكون بداية جيدة للمنتخب قبل كأس العالم".

وأضاف "الشناوي جمع اللاعبين الجدد وتحدث أننا جميعا عائلة واحدة ولا يوجد أي انتماء في المنتخب سوى لمصر".

وأكمل "حسام حسن وسعفان الصغير تحدثا معي أنني أنافس حراس كبار في المنتخب والمنافسة القوية تصب دائما في مصلحة منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "سنلعب وديا ضد السعودية وإسبانيا ولكن بالنسبة لنا هذه المواجهات رسمية وهي بداية مصر في كأس العالم، وسأحاول دائما التواجد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة".

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي وديا يوم الجمعة 27 مارس على ملعب الإنماء بجدة، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

قبل مواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء 31 مارس الساعة التاسعة مساءً على ملعب أر سي دي إي، ملعب نادي إسبانيول.

ويستعد منتخب مصر لكأس العالم المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

منتخب مصر محمد علاء
نرشح لكم
ناصر منسي: لست غريبا على منتخب مصر.. والكل استقبلني بشكل رائع مران منتخب مصر - باستثناء مرموش.. تدريبات بدنية وتسديد على المرمى استعدادا للسعودية إبراهيم حسن: منتخب مصر يغادر إلى السعودية بطائرة خاصة ظهر الأربعاء مرموش يعلن وصوله إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: رحيل باريونوفو مدرب الأحمال البرازيلي في جهاز المنتخب خبر في الجول - منتخب مصر يدرس السفر إلى أمريكا مبكرا بعد تعديل مواعيد الدوري موندو ديبورتيفو توضح سبب غياب يامال عن تدريب إسبانيا قبل وديتي مصر وصربيا استبعاد مدافع السعودية من مواجهة مصر
أخر الأخبار
ذا أثليتك: تمهيدا للانتقال إليها.. كريستيانو جونيور يتدرب مع أكاديمية ريال مدريد 3 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: وزارة الرياضة السعودية ستشارك في التعاقد مع محمد صلاح 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرعة إقصائيات دوري أبطال آسيا للنخبة.. مواجهات نارية محتملة في نصف النهائي.. والهلال ضد الدحيل ساعة | آسيا
كاراجير: صلاح تفوق في الدوري الإنجليزي على كريستيانو.. وسنُحرم منه ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد علاء: لا يوجد انتماء في المنتخب سوى لمصر ساعة | منتخب مصر
مواعيد مباريات الأربعاء 25 مارس - كأس الرابطة المصرية.. والأهلي ضد الزمالك في الطائرة ساعة | الكرة المصرية
ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده 12 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأهلي يقرر الإبقاء على توروب لنهاية الدوري 12 ساعة | الدوري المصري
