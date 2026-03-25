ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده

الأربعاء، 25 مارس 2026 - 00:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تفاصيل إعلان رحيل محمد صلاح من ليفربول.

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاهم داخل جدران أنفيلد.

وأشارت سكاي إلى أن محمد صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
سكاي أوضحت أن صلاح اتفق مع ليفربول على تقليص العقد لينتهي قبل موسم واحد من المتفق عليه.

وجدد صلاح تعاقده مع ليفربول في إبريل 2025 لمدة موسمين ليظل مع الريدز حتى صيف 2027.

ويتقاضى صلاح مع ليفربول 400 الف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وبالتالي مع رحيل صلاح وعدم إكمال عقده سيكون قد تنازل عن 19.200 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك يسدل صلاح الستار على مسيرته مع ليفربول، التي توج خلالها بكافة الألقاب الكبرى الجماعية والفردية.

وشهد الموسم خلافا علنيا بين محمد صلاح، ومدرب ليفربول أرني سلوت.

وستكون مباراة ليفربول أمام برينتفورد هي الأخيرة لصلاح على ملعب أنفيلد والمقررة يوم 24 مايو.

ويخوض ليفربول مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان.

كما يواجه مانشستر سيتي في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل 9 جولات من النهاية.

أخر الأخبار
ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده
خبر في الجول – الأهلي يقرر الإبقاء على توروب لنهاية الدوري ساعة | الدوري المصري
كارتيرون مدربا للوداد المغربي 2 ساعة | الوطن العربي
ناصر منسي: لست غريبا على منتخب مصر.. والكل استقبلني بشكل رائع 2 ساعة | الدوري المصري
طه عزت لـ في الجول: مباريات كأس العاصمة في موعدها رغم العاصفة 2 ساعة | الدوري المصري
"التعامل بالجنيه وربط الشرط الجزائي بالأداء".. إجراءات جديدة من لجنة الرياضة لضبط السوق 2 ساعة | الدوري المصري
6 مباريات حاسمة.. ذا أثلتيك: غياب إيزي شهر على الأقل بسبب الإصابة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – الاتصالات يهزم الأهلي في أولى مباريات نصف نهائي الدوري 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/525878/ترك-19-مليون-إسترليني-سكاي-صلاح-سيصبح-لاعبا-حرا-مع-نهاية-الموسم-بعد-تقليص-عقده