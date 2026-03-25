ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تفاصيل إعلان رحيل محمد صلاح من ليفربول.

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاهم داخل جدران أنفيلد.

وأشارت سكاي إلى أن محمد صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم.

سكاي أوضحت أن صلاح اتفق مع ليفربول على تقليص العقد لينتهي قبل موسم واحد من المتفق عليه.

وجدد صلاح تعاقده مع ليفربول في إبريل 2025 لمدة موسمين ليظل مع الريدز حتى صيف 2027.

ويتقاضى صلاح مع ليفربول 400 الف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وبالتالي مع رحيل صلاح وعدم إكمال عقده سيكون قد تنازل عن 19.200 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك يسدل صلاح الستار على مسيرته مع ليفربول، التي توج خلالها بكافة الألقاب الكبرى الجماعية والفردية.

وشهد الموسم خلافا علنيا بين محمد صلاح، ومدرب ليفربول أرني سلوت.

وستكون مباراة ليفربول أمام برينتفورد هي الأخيرة لصلاح على ملعب أنفيلد والمقررة يوم 24 مايو.

ويخوض ليفربول مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان.

كما يواجه مانشستر سيتي في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل 9 جولات من النهاية.