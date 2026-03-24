ناصر منسي: لست غريبا على منتخب مصر.. والكل استقبلني بشكل رائع

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 23:28

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - ناصر منسي

عبر ناصر منسي مهاجم الزمالك عن سعادته بالانضمام لمنتخب مصر، مشددا على أنه ليس غريبا على المنتخبات الوطنية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية ثم إسبانيا وديا خلال التوقف الدولي الجاري.

وقال ناصر منسي عبر أون سبورت: "الكل في حالة تركيز شديدة ونستعد الآن لمواجهة السعودية ثم إسبانيا، وهدفنا جميعا أن نشارك مع مصر في كأس العالم".

وأضاف "الجهاز الفني تحدث معنا والجميع في حالة حماس كبيرة، الكل يقاتل في المران وجميع زملائي استقبلوني بشكل رائع".

وأتم تصريحاته "لست جديدا على منتخب مصر ولكن هذه هي أول مرة لي مع حسام حسن، وشرف لي التواجد مع الفراعنة".

ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي وديا يوم الجمعة 27 مارس على ملعب الإنماء بجدة، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

قبل مواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء 31 مارس الساعة التاسعة مساءً على ملعب أر سي دي إي، ملعب نادي إسبانيول.

ويستعد منتخب مصر لكأس العالم المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

