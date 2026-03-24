حجز مكانا بين الأساطير.. قائمة طويلة من إنجازات استثنائية لـ صلاح بقميص ليفربول

حقق محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر إنجازات فردية تاريخية مع فريقه ليفربول.

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

ومنذ وصول صلاح إلى ليفربول في عام 2017 تحولت كافة الأرقام الاستثنائية والإنجازات الفردية إلى دولابه الخاص، ليسطر نفسه ضمن أساطير الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وخلال موسمه التاسع، يرصد FilGoal.com كافة الأرقام الفردية والاستثنائية التي نجح صلاح في تحقيقها:

* ثالث الهدافين في تاريخ ليفربول 255 هدفا بعد إيان راش 346، وروجر هانت 285

* الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي 189 هدفا

* أكثر لاعب غير بريطاني يسجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي وليفربول

* رابع الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي بـ 191 هدفا بعد آلان شيرر، وهاري كين، وواين روني

* أكثر لاعب يسجل بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي

* الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي عندما وصل لـ 107 هدفا متخطيا ديديه دروجبا عام 2021، قبل أن يزيد حصيلته من الأهداف لـ 191 هدفا.

* أكبر عدد من المساهمات في تسجيل الأهداف في موسم واحد مكون من 38 مباراة (47 هدفًا/تمريرة حاسمة في موسم 2024-2025).

* صلاح سجل 32 هدفا في الدوري الإنجليزي موسم 2017 - 2018 ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 32 هدفا في 38 مباراة، قبل أن يتجاوزه هالاند

* أكثر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات ليفربول خلال موسم واحد (34)

* أكثر عدد من الأهداف المسجلة في دوري أبطال أوروبا في موسم واحد (11 هدفًا.. موسم 2017 - 2018) بالتساوي مع روبرتو فيرمينو

* أكثر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد (107)

* أكثر عدد من المباريات المتتالية التي سجل فيها لاعب من ليفربول بـ10 أهداف

* الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا 50 هدفا

* أكبر مساهم للأهداف بقميص ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي 92 تمريرة حاسمة متساويا مع ستيفان جيرارد

* أكثر لاعب ساهم في أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي مع نادي واحد بعد تخطي واين روني

* أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 50 هدفا في 65 مباراة

* أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 100 هدف في 162 مباراة

* صلاح ثاني أعلى هداف في تاريخ ليفربول في موسم واحد 2017 - 2018 بـ 44 هدفا في كافة المسابقات، خلف إيان راش (47 هدفا موسم 1983 - 1984)

* لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.. 7 مرات "أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يفوز بالجائزة"

نوفمبر 2017 - فبراير 2018 - مارس 2018 (بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بالجائزة 3 مرات في موسم واحد) - أكتوبر 2021 - أكتوبر 2023 - نوفمبر 2024 - فبراير 2025

* هدف الشهر في الدوري الإنجليزي.. مرتين

يناير 2021 - أكتوبر 2021

* لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.. 14 مرة

نوفمبر 2017 - ديسمبر 2017 - فبراير 2018 - مارس 2018 - ديسمبر 2018 - يناير 2019 - إبريل 2019 - سبتمبر 2021 - أكتوبر 2021 - فبراير 2022 - سبتمبر 2023 - أكتوبر 2023 - نوفمبر 2024 - فبراير 2025

* لاعب العام في الدوري الإنجليزي.. مرتين "واحد من 5 لاعبين فقط فازوا بها أكثر من مرة"

موسم 2017 - 2018

موسم 2024 - 2025

* لاعب العام الممنوحة من رابطة اللاعبين المحترفين.. 3 مرات

موسم 2017 - 2018

موسم 2021 - 2022

موسم 2024 - 2025

* لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليزية.. 3 مرات

موسم 2017 - 2018

موسم 2021 - 2022

موسم 2024 - 2025 .. فاز بنسبة 90 % من الأصوات كأكبر هامش فوز في هذا القرن

* هداف الدوري الإنجليزي.. 4 مرات

2017 - 2018.. 44 هدفا

2018 - 2019 "مناصفة".. 27 هدفا

2021 - 2022 "مناصفة" 31 هدفا

2024 - 2025.. 34 هدفا

* أفضل صانع ألعاب في الموسم.. مرتين

موسم 2021 - 2022

موسم 2024 - 2025

* أفضل لاعب في ليفربول في الموسم.. 5 مرات

2017 - 2018

2020 - 2021

2021 - 2022

2023 - 2024

2024 - 2025

* موسم 2024 - 2025 بات صلاح أول لاعب في التاريخ بفوز بجائزة هداف الموسم والأكثر صناعة ولاعب الموسم في موسم واحد بالدوري الإنجليزي

* اللاعب الوحيد في تاريخ ليفربول تسجيلا لأكثر من 20 هدفا في 5 مواسم مختلفة

2017 - 2018

2018 - 2019

2020 - 2021

2021 - 2022

2024 - 2025

* هدف الموسم.. مرة

موسم 2021 - 2022

* فريق العام من اختيار رابطة اللاعبين المحترفين.. 4 مرات

2017 - 2018

2020 - 2021

2021 - 2022

2024 - 2025

* جائزة بوشكاش الممنوحة من فيفا لأفضل هدف في العالم

2018

* هداف كأس العالم للأندية 2019

* هدف العام في ليفربول 3 مرات

2018 - 2019

2021 - 2022

2022- 2023