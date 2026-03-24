ليفربول: صلاح رغب في الشفافية مع الجمهور.. وسنحتفل به لتوديعه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رحيل نجمه محمد صلاح قائد منتخب مصر بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح ليفربول في بيانه أنه توصل لاتفاق يقضي برحيل محمد صلاح عن النادي بعد مسيرة وصلت لـ9 مواسم.

وأن محمد صلاح رغب في الإعلان عن هذا القرار في الوقت الحالي لتوفير الشفافية الكاملة احتراما منه لجماهير النادي.

أخبار متعلقة: صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم

وأن صلاح سيكمل الموسم الجاري مع ليفربول من أجل التركيز بشدة لمحاولة تحقيق أفضل نهاية ممكنة للموسم مع ليفربول.

وسيأتي وقت الاحتفال بصلاح وإنجازاته وإرثه في وقت لاحق من الموسم عندما يودع ملعب أنفيلد.

وكان صلاح انضم لصفوف ليفربول في عام 2017 قادما من روما الإيطالي قبل أن يحقق كل الألقاب الممكنة مع النادي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com