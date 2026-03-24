كايسيدو عن الانتقال لـ ريال مدريد: أريد أن أصبح أسطورة في تشيلسي

تحدث موسيس كايسيدو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، عن مستقبله مع البلوز.

وقال كايسيدو في تصريحات لبرنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني: "أريد أصبح أسطورة في تشيلسي والبقاء في ستامفورد بريدج."

وألمح إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي، إلى إمكانية رحيله بعد كأس العالم، وذلك تعليقا على تقارير انتقاله إلى ريال مدريد.

ورد كايسيدو على احتياج ريال مدريد للاعب وسط: "أنا أركز حالياً على فريقي. لدي عقد مع النادي، وأريد أن أقدم أداءً جيداً".

الإكوادوري كايسيدو صاحب الـ 24 عاما انضم لتشيلسي قادما من برايتون في صيف 2023.

وخاض هذا الموسم 41 مباراة في كافة البطولات، وسجل 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وأثيرت الشكوك حول عدد من لاعبي تشيلسي في ظل إمكانية عدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وودع البلوز دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وقال ليام روسينيور مدرب تشيلسي "لديّ علاقة جيدة جداً مع اللاعبين لأننا نتحدث باستمرار، ليس فقط عن كرة القدم، أو وضع عقودهم، بل عن حياتهم، وعن أطفالهم، وكيف حالهم، وكيف تسير أمورهم الدراسية."

وأضاف "تربطني علاقة وثيقة للغاية مع إنزو فرنانديز وبقية اللاعبين، ولم يبدِ أي لاعب في هذا النادي منذ انضمامي إليه أي اعتراض على البقاء خلال الصيف، في الواقع، تدور معظم نقاشاتنا حول كيفية تطوير أدائنا."