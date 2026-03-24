رومانو: يونايتد يقترب من تجديد تعاقد كوبي ماينو

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 18:46

كتب : ذكاء اصطناعي

كوبي ماينو - إسبانيا - إنجلترا

يقترب مانشستر يونايتد من تأمين مستقبل أحد أبرز مواهبه الشابة، بعدما كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن النادي بات قريبًا من التوصل لاتفاق مع لاعبه كوبي ماينو على تمديد عقده طويل الأمد.

المفاوضات بين الطرفين مستمرة منذ يناير الماضي، حيث من المنتظر أن يمتد العقد الجديد حتى صيف 2031، مع تبقي بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي، وسط تفاؤل كبير بإتمام الصفقة قريبًا.

إدارة مانشستر يونايتد وضعت ملف تجديد ماينو كأولوية داخلية، خاصة بعد عودته للتألق في الفترة الأخيرة، ليصبح عنصرًا أساسيًا في خط الوسط تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، وذلك بعد فترة من التراجع في دوره خلال ولاية روبن أموريم.

اللاعب الشاب أعاد إثبات نفسه بفضل هدوئه داخل الملعب وقدرته على قراءة اللعب، وهو ما دفع النادي لإعادة بناء خططه حوله ضمن مشروعه المستقبلي، في ظل التغييرات المنتظرة في وسط الملعب، خاصة مع الغموض حول مستقبل كاسيميرو.

تمديد عقد ماينو حتى 2031 يمثل خطوة مهمة لمانشستر يونايتد، ليس فقط للحفاظ على أحد أفضل خريجي الأكاديمية، بل أيضًا لتأكيد توجه النادي نحو الاعتماد على الشباب وبناء فريق للمستقبل، مع لاعب يُتوقع أن يكون محورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة.

