بعد تعديل الرابطة.. جدول مباريات بيراميدز حتى ختام الموسم

قررت رابطة الأندية المصرية تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج بلقب الدوري.

ويأتي ذلك بعد خروج الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري من البطولات القارية.

وتنطلق مرحلة المنافسة على لقب الدوري يوم 6 أبريل المقبل على أن تكون الجولة الختامية يوم 15 مايو.

وسيتم تأجيل الختام بخوض مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في وقت لاحق حال حسم الأبيض تأهله إلى نهائي الكونفدرالية.

وينافس بيراميدز على لقبي الدوري وكأس مصر بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي مواعيد مباريات بيراميدز حتى نهاية الموسم كالآتي:

الجمعة 3 أبريل - إنبي × بيراميدز - كأس مصر.

السبت 11 أبريل - بيراميدز × المصري - الدوري المصري.

الخميس 23 أبريل - الزمالك × بيراميدز - الدوري المصري.

الإثنين 27 أبريل - بيراميدز × الأهلي - الدوري المصري.

الجمعة 1 مايو - بيراميدز × إنبي - الدوري المصري.

الثلاثاء 5 مايو - سيراميكا × بيراميدز - الدوري المصري.

الأحد 10 مايو - نهائي كأس مصر حال تأهل بيراميدز.

الجمعة 15 مايو - بيراميدز × سموحة - الدوري المصري.