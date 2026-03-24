استبعاد حاج موسى من معسكر الجزائر

أعلن المنتخب الجزائري استبعاد أنيس حاج موسى جناح فينورد من معسكر الخضر في إيطاليا بسبب الإصابة.

وأفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن أنيس حاج موسى وصل إلى المعسكر وهو يعاني من إصابة.

وأضاف أن اللاعب خضع لفحوصات طبية أكدت عدم جاهزيته للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام جواتيمالا وأوروجواي.

وبناءً على هذا التشخيص، سمح فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر للاعب بمغادرة المعسكر صباح الثلاثاء، من أجل العودة إلى ناديه لمواصلة العلاج اللازم والتعافي.

في الوقت نفسه، تم إعفاء زميله هشام بوداوي من التدريبات بقرار من الطاقم الفني بسبب إصابته بالبرد.

يذكر أن حاج موسى تعرّض يوم الأحد لإصابة في الفخذ خلال قمة الجولة 28 من الدوري الهولندي بين ناديه فينورد وأياكس.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة جواتيمالا يوم الجمعة بمدينة جنوة الإيطالية.

قبل العودة إلى تورينو لخوض المباراة الودية الثانية أمام أوروجواي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز ستاديوم.