خبر في الجول - الأهلي يتجه لإعادة ثلاثة من شبابه المعارين
الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 16:19
كتب : حسام نور الدين
اقترب الأهلي من استعادة ثلاثي الفريق المعار خلال الموسم المقبل.
أحمد عابدين
النادي : سيراميكا كليوباترا
أحمد خالد
النادي : زد
محمد عبد الله علي
النادي : سيراميكا كليوباترا
وعلم FilGoal.com أن الأهلي يتجه لإعادة الثلاثي أحمد خالد "كباكا" ومحمد عبد الله وأحمد عابدين ضمن خطة النادي لتقليل معدل الأعمار.
ويقضي كباكا الموسم معارا لزد، وتمكن من المشاركة في 17 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.
أما أحمد عبدين فقد تمت إعارته لسيراميكا كليوباترا هلال شهر يناير الماضي ولكنه لم يشارك مع الفريق حتى الآن، بينما شارك في مباراتين بقميص الأهلي.
محمد عبد الله هو الآخر انتقل لسيراميكا كليوباترا في شهر يناير الماضي معارا من الأهلي وشارك حتى الآن في 4 مباريات بقميص الفريق وسجل هدفا.
ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن كل من الزمالك وبيراميدز.
