الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن المواعيد الجديدة لمرحلة اللقب

أعلنت رابطة الأندية المصرية المواعيد الجديدة لمباريات مجموعة التتويج بلقب الدوري.

ويأتي ذلك بعد خروج الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري من البطولات القارية.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن قرار رابطة الأندية بتعديل المواعيد. (مزيد من التفاصيل)

وسيتم تأجيل الجولة الأولى 3 أيام بسبب عودة المنتخب من إسبانيا يوم 1 أبريل.

وجاءت المواعيد الجديدة لمرحلة التتويج باللقب كالآتي:

الجولة الأولى

الإثنين 6 أبريل - المصري × الزمالك - 8 مساء - برج العرب.

الثلاثاء 7 أبريل - سيراميكا كليوباترا × الأهلي - 8 مساء - المقاولون العرب.

الثلاثاء 7 أبريل - سموحة × إنبي - 5 مساء - استاد برج العرب.

الجولة الثانية - السبت 11 أبريل

بيراميدز × المصري - 5 مساء - استاد السويس الجديد.

الأهلي × سموحة - 8 مساء - استاد القاهرة.

إنبي × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد بتروسبورت.

الجولة الثالثة

الأربعاء 22 أبريل - المصري × إنبي - 5 مساء - استاد السويس الجديد.

الأربعاء 22 أبريل - سموحة × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد برج العرب.

الخميس 23 أبريل - الزمالك × بيراميدز - 8 مساء - استاد القاهرة.

الجولة الرابعة - الإثنين 27 أبريل

الزمالك × إنبي - 5 مساء - استاد القاهرة.

سموحة × المصري - 5 مساء - استاد السويس الجديد.

بيراميدز × الأهلي - 8 مساء - استاد الدفاع الجوي.

الجولة الخامسة - الجمعة 1 مايو

بيراميدز × إنبي - 5 مساء - استاد الدفاع الجوي.

سيراميكا × المصري - 5 مساء - استاد برج العرب.

الزمالك × الأهلي - 8 مساء - استاد القاهرة.

الجولة السادسة - الثلاثاء 5 مايو

سموحة × الزمالك - استاد برج العرب

الأهلي × إنبي - استاد القاهرة

سيراميكا × بيراميدز - استاد هيئة قناة السويس.

الجولة السابعة - الجمعة 15 مايو

بيراميدز × سموحة - استاد الدفاع الجوي.

المصري × الأهلي - استاد برج العرب

الزمالك × سيراميكا كليوباترا - استاد القاهرة

على أن يتم تأجيل مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا حال تأهل لنهائي الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية تقترح ختام مسابقة الدوري يوم 15 مايو المقبل بدلا من 20 من أجل منح منتخب مصر فرصة أكبر للتحضير لكأس العالم.

وبذلك تقام الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري يوم 6 و7 أبريل بدلا من يوم 3 كما كان مقررا له.

وبعد التعديل تصبح مواعيد مباريات مجموعة التتويج بالدوري كالآتي:

الجولة الأولى: يوم 6 و7 أبريل بدلا من 3 أبريل.

الجولة الثانية: يوم 11 أبريل بدلا من 7 أبريل.

الجولة الثالثة: تقام كما هي يومي 22 و23 أبريل.

الجولة الرابعة: تقام كما هي يوم 27 أبريل.

الجولة الخامسة: تقام كما هي يوم 1 مايو.

الجولة السادسة: تقام كما هي يوم 5 مايو.

الجولة السابعة: يوم 15 مايو بدلا من 20 مايو.