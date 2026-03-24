الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن المواعيد الجديدة لمرحلة اللقب

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 16:18

كتب : محمد جمال

أعلنت رابطة الأندية المصرية المواعيد الجديدة لمباريات مجموعة التتويج بلقب الدوري.

ويأتي ذلك بعد خروج الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري من البطولات القارية.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن قرار رابطة الأندية بتعديل المواعيد. (مزيد من التفاصيل)

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز مواعيد مباريات الجمعة 20 مارس.. الدوري المصري والإنجليزي والإيطالي الدوري المصري – موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

وسيتم تأجيل الجولة الأولى 3 أيام بسبب عودة المنتخب من إسبانيا يوم 1 أبريل.

وجاءت المواعيد الجديدة لمرحلة التتويج باللقب كالآتي:

الجولة الأولى

الإثنين 6 أبريل - المصري × الزمالك - 8 مساء - برج العرب.

الثلاثاء 7 أبريل - سيراميكا كليوباترا × الأهلي - 8 مساء - المقاولون العرب.

الثلاثاء 7 أبريل - سموحة × إنبي - 5 مساء - استاد برج العرب.

الجولة الثانية - السبت 11 أبريل

بيراميدز × المصري - 5 مساء - استاد السويس الجديد.

الأهلي × سموحة - 8 مساء - استاد القاهرة.

إنبي × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد بتروسبورت.

الجولة الثالثة

الأربعاء 22 أبريل - المصري × إنبي - 5 مساء - استاد السويس الجديد.

الأربعاء 22 أبريل - سموحة × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد برج العرب.

الخميس 23 أبريل - الزمالك × بيراميدز - 8 مساء - استاد القاهرة.

الجولة الرابعة - الإثنين 27 أبريل

الزمالك × إنبي - 5 مساء - استاد القاهرة.

سموحة × المصري - 5 مساء - استاد السويس الجديد.

بيراميدز × الأهلي - 8 مساء - استاد الدفاع الجوي.

الجولة الخامسة - الجمعة 1 مايو

بيراميدز × إنبي - 5 مساء - استاد الدفاع الجوي.

سيراميكا × المصري - 5 مساء - استاد برج العرب.

الزمالك × الأهلي - 8 مساء - استاد القاهرة.

الجولة السادسة - الثلاثاء 5 مايو

سموحة × الزمالك - استاد برج العرب

الأهلي × إنبي - استاد القاهرة

سيراميكا × بيراميدز - استاد هيئة قناة السويس.

الجولة السابعة - الجمعة 15 مايو

بيراميدز × سموحة - استاد الدفاع الجوي.

المصري × الأهلي - استاد برج العرب

الزمالك × سيراميكا كليوباترا - استاد القاهرة

على أن يتم تأجيل مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا حال تأهل لنهائي الكونفدرالية.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية تقترح ختام مسابقة الدوري يوم 15 مايو المقبل بدلا من 20 من أجل منح منتخب مصر فرصة أكبر للتحضير لكأس العالم.

وبذلك تقام الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري يوم 6 و7 أبريل بدلا من يوم 3 كما كان مقررا له.

وبعد التعديل تصبح مواعيد مباريات مجموعة التتويج بالدوري كالآتي:

الجولة الأولى: يوم 6 و7 أبريل بدلا من 3 أبريل.

الجولة الثانية: يوم 11 أبريل بدلا من 7 أبريل.

الجولة الثالثة: تقام كما هي يومي 22 و23 أبريل.

الجولة الرابعة: تقام كما هي يوم 27 أبريل.

الجولة الخامسة: تقام كما هي يوم 1 مايو.

الجولة السادسة: تقام كما هي يوم 5 مايو.

الجولة السابعة: يوم 15 مايو بدلا من 20 مايو.

نرشح لكم
خبر في الجول - مكافآت وعقوبات غير مسبوقة.. لائحة مالية خاصة من الأهلي قبل ختام الدوري بعد تعديل الرابطة.. جدول مباريات بيراميدز حتى ختام الموسم بعد تعديل الرابطة.. جدول مباريات الأهلي حتى ختام الموسم بعد تعديل الرابطة.. جدول مباريات الزمالك في الدوري والكونفدرالية حتى ختام الموسم خبر في الجول - الأهلي يتجه لإعادة ثلاثة من شبابه المعارين خبر في الجول - تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج بالدوري.. ومقترح بالختام يوم 15 مايو بعد إصابته بكسر في الفك.. فرج شوقي يخضع لعملية جراحية في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة"
أخر الأخبار
كرة طائرة - قبل مواجهة الزمالك.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بالعلامة الكاملة 3 دقيقة | كرة طائرة
تقرير: مانشستر يونايتد يدرس التفاوض مع بايرن لضم ديفيز 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كايسيدو عن الانتقال لـ ريال مدريد: أريد أن أصبح أسطورة في تشيلسي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: يونايتد يقترب من تجديد تعاقد كوبي ماينو 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - مكافآت وعقوبات غير مسبوقة.. لائحة مالية خاصة من الأهلي قبل ختام الدوري 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كرة سلة – الاتحاد (37)-(45) الزمالك.. نهاية الشوط الأول 55 دقيقة | كرة سلة
بعد تعديل الرابطة.. جدول مباريات بيراميدز حتى ختام الموسم ساعة | الدوري المصري
بعد تعديل الرابطة.. جدول مباريات الأهلي حتى ختام الموسم ساعة | الدوري المصري
