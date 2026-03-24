خبر في الجول - تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج بالدوري.. ومقترح بالختام يوم 15 مايو

قررت رابطة الأندية المصرية تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج بلقب الدوري.

ويأتي ذلك بعد خروج الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري من البطولات القارية.

وسيتم تأجيل الجولة الأولى 3 أيام بسبب عودة المنتخب من إسبانيا يوم 1 أبريل.

وبذلك تقام الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري يوم 6 و7 أبريل بدلا من يوم 3 كما كان مقررا له.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية تقترح ختام مسابقة الدوري يوم 15 مايو المقبل بدلا من 20 من أجل منح منتخب مصر فرصة أكبر للتحضير لكأس العالم.

وسيتم تأجيل مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية حال حسم الأبيض تأهله إلى نهائي الكونفدرالية.

وبعد التعديل تصبح مواعيد مباريات مجموعة التتويج بالدوري كالآتي:

الجولة الأولى: يوم 6 و7 أبريل بدلا من 3 أبريل.

الجولة الثانية: يوم 11 أبريل بدلا من 7 أبريل.

الجولة الثالثة: تقام كما هي يومي 22 و23 أبريل.

الجولة الرابعة: تقام كما هي يوم 27 أبريل.

الجولة الخامسة: تقام كما هي يوم 1 مايو.

الجولة السادسة: تقام كما هي يوم 5 مايو.

الجولة السابعة: يوم 15 مايو بدلا من 20 مايو.

على أن يتم تأجيل مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا حال تأهل لنهائي الكونفدرالية.