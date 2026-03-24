بعد إصابته بكسر في الفك.. فرج شوقي يخضع لعملية جراحية

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 14:34

كتب : FilGoal

فرج شوقي - حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية

أعلن فرج شوقي حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية خضوعه لعملية جراحية ناجحة.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة بكسر في الفك.

واستمر شوقي لمدة 6 ساعات داخل غرفة العمليات قبل نجاح الجراحة.

صاحب الـ 28 عاما يلعب مع كهرباء الإسماعيلية منذ عام 2024 بعد انضمامه للفريق قادما من بروكسي.

وشارك فرج شوقي في 6 مبارات منذ بداية الموسم بقميص كهرباء الإسماعيلية وحافظ خلالهم على نظافة شباكه مرة واحدة واستقبل 14 هدفا.

ويستعد كهرباء الإسماعيلية لمواجهة بتروجت يوم الأثنين 6 أبريل في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل كهرباء الإسماعيلية حاليا المركز الـ 12 في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز العاشر غير المؤدي للهبوط.

