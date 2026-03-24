مهاجم هولندا يغيب عن لقاء النرويج

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 14:19

كتب : FilGoal

نوا لانج - لاعب جالاتا سراي

سيغيب نوا لانج مهاجم منتخب هولندا عن المباراة الودية أمام النرويج يوم الجمعة المقبل، بعد خضوعه لعملية جراحية في يده.

ومن المرجح أن يشارك في اللقاء الودي التالي أمام الإكوادور الأسبوع القادم، حسب الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وتعرض لانج لجرح عميق في إبهام يده اليمنى خلال مواجهة جالاتاسراي وليفربول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد الأربعاء الماضي.

واندفع لانج في كرة مشتركة بالقرب من خط المرمى، ليقوم بالاستناد على لوحة الإعلانات، قبل أن يسقط أرضا ممسكه بإصبعه، بعدما علق إصبعه بين جزئي لوحة إعلانية.

ونشر لانج صورة بعد إجرائه الجراحة، وكتب "سارت العملية الجراحية على ما يرام، شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم."

ونقلت صحيفة ديلي ميل تصريحات جريمي فريمبونج لاعب ليفربول، بعد خشية تعرض مواطنه لإصابة قوية "عندما ذهبت للاطمئنان على نوا لانج، أخبرني بعضهم أن نصف إصبعه قد تمزق. كان يعاني من ألم شديد".

ويغيب أكثر من لاعب عن معسكر مارس الجاري، أبرزهم فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت وجاستن كلويفرت وممفيس ديباي وإيمانويل إميجا.

