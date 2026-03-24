تقرير: فولام يقرر تفعيل بند شراء شوكويزي من ميلان

قرر نادي فولام تفعيل بند شراء صامويل شوكويزي لاعب ميلان، بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن الصفقة ستمنح ميلان مقابلًا يصل إلى 24 مليون يورو، في خطوة تعزز خزينة النادي الإيطالي.

وأعير اللاعب إلى فولام في سبتمبر 2025 مع وجود بند أحقية الشراء بنهاية الموسم.

وانضم شوكويزي إلى ميلان قادما من فياريال في صيف 2023، لكنه لم ينجح في تقديم الأداء المنتظر داخل سان سيرو.

وسجل اللاعب 8 أهداف وصنع 6 خلال 70 مباراة بقميص ميلان في مختلف المسابقات.

ورغم تسجيله 3 أهداف وصناعة 4 في 19 مباراة، قرر النادي الإنجليزي الإبقاء عليه بشكل نهائي.

ويعد أبرز ما قدمه اللاعب مع فولام تسجيله هدفين في شباك مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة وبفارق 6 نقاط عن إنتر المتصدر.

بينما يحتل فولام المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 31 جولة.