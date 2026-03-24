تقرير: فولام يقرر تفعيل بند شراء شوكويزي من ميلان

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 14:13

كتب : FilGoal

صامويل شوكويزي - فولام

قرر نادي فولام تفعيل بند شراء صامويل شوكويزي لاعب ميلان، بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن الصفقة ستمنح ميلان مقابلًا يصل إلى 24 مليون يورو، في خطوة تعزز خزينة النادي الإيطالي.

وأعير اللاعب إلى فولام في سبتمبر 2025 مع وجود بند أحقية الشراء بنهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
ميلان يعود للانتصارات ويستعيد المركز الثاني بفوز صعب على تورينو وكيل أليجري: لياو لا يقدم مساهمات كبيرة لـ ميلان تقرير: منافسة قوية بين ثنائي ميلان على ناثان أكي بعد اعتراضه على أليجري.. تقرير: ميلان منفتح على بيع لياو

وانضم شوكويزي إلى ميلان قادما من فياريال في صيف 2023، لكنه لم ينجح في تقديم الأداء المنتظر داخل سان سيرو.

وسجل اللاعب 8 أهداف وصنع 6 خلال 70 مباراة بقميص ميلان في مختلف المسابقات.

ورغم تسجيله 3 أهداف وصناعة 4 في 19 مباراة، قرر النادي الإنجليزي الإبقاء عليه بشكل نهائي.

ويعد أبرز ما قدمه اللاعب مع فولام تسجيله هدفين في شباك مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة وبفارق 6 نقاط عن إنتر المتصدر.

بينما يحتل فولام المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة من 31 جولة.

ميلان فولام شوكويزي
نرشح لكم
سبورت: الهلال يعقد بقاء كانسيلو في برشلونة ويطلب مقابلا ماليا.. وحل مطروح توتو سبورت: يوفنتوس يرغب في التعاقد مع روديجير تقرير: برشلونة يضع كامبياسو ضمن الخيارات لتدعيم دفاعه تقرير: ريال مدريد يراقب هالاند الجديد تقرير: مانشستر يونايتد يبحث تدعيم صفوفه بلاعب تشيلسي السابق تشيلسي يستهدف ظهير سبورتنج لشبونة تقرير: أرسنال يستهدف "خليفة بوجبا" ماركا: جريزمان يتفق مع ناديه الجديد
موندو ديبورتيفو توضح سبب غياب يامال عن تدريب إسبانيا قبل وديتي مصر وصربيا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تعديل مواعيد مباريات مجموعة التتويج بالدوري.. ومقترح بالختام يوم 15 مايو 15 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد مدافع السعودية من مواجهة مصر 22 دقيقة | سعودي في الجول
سيقطع الطريق على ريال مدريد وبرشلونة.. بيلد: دورتموند يقترب من تجديد عقد شلوتربيك 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن: صلاح عنصر أساسي ومهم في اختياراتنا.. ونتابع هيثم منذ فترة طويلة 42 دقيقة | منتخب مصر
ثنائي الجزائر قد يغيب أمام جواتيمالا ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: تأهل كومو لدوري الأبطال يضعه أمام أزمات مالية والملعب ساعة | الكرة الأوروبية
بعد إصابته بكسر في الفك.. فرج شوقي يخضع لعملية جراحية ساعة | الدوري المصري
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
