إقامة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في جدة بنظام المباراة الواحدة

الثلاثاء، 24 مارس 2026 - 11:16

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال آسيا للنخبة

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن جميع مباريات الأدوار الإقصائية المتبقية من بطولات الأندية في منطقة الغرب ستُقام من جولة واحدة ووفق نظام التجمع.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة بنظام المباراة الواحدة.

وبناءً على ذلك، تُقام مواجهات دور الـ16 يومي 13 و14 أبريل على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية وستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وذلك قبيل إقامة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة التي تقام بجدة أيضا، والمقررة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل.

فيما تُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2 ودوري التحدي الآسيوي من جولة واحدة يومي 19 و22 أبريل.

على أن يتم الإعلان عن الملاعب التي تستضيف المباريات بنظام التجمع في وقت لاحق.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن تأجيل المباريات مطلع مارس الجاري بسبب الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

إذ تعرضت بعض عواصم الدول الخليجية لهجمات عسكرية مؤخرا.

إقامة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا في جدة بنظام المباراة الواحدة
