بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا

كشف باتريس بوميل المدير الفني للترجي التونسي عن الطريقة التي لعب بها أمام الأهلي وساعدته في تحقيق الفوز على الأحمر والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بوميل عبر قناة أون سبورت: “كان هدفنا واضح في مصر أمام الأهلي وهو التأهل لنصف النهائي، ولكي نحق ذلك كان أمامنا خيارات محدودة أولها ألا نسمح للأهلي بتسجيل أي أهداف ولكن كنا نعلم أن الأمر صعب جدا في القاهرة لأن الأهلي فريق قوي جدا ولا أعتقد أنه يجيد اللعب من أجل الدفاع فقط”.

وأضاف “لو كنا لعبنا بأسلوب دفاعي فقط وانتظرنا الأهلي في نصف ملعبنا لكانت الأمور أصبحت صعبة جدا علينا”.

وواصل “قلت للاعبين أن يلعبوا بحماس وصبر وأعرف أن لاعبي فريقي لا يحبون اللعب بدون الكرة، كنت أرى أننا قادرون على التحرك والدفاع واستعادة الكرة بسرعة”.

وأكمل “شعرت أن الأهلي يلعب بأريحية كبيرة في الشوط الأول، ولذلك طلبت من اللاعبين الضغط بشراسة في الشوط الثاني واستعادة الكرة”.

وأوضح “الأهلي لعب بضغط متقدم في كامل الملعب وكان يتحرك بسرعة كبيرة وكان يستحق تسجيل أكثر من هدف في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كنا الأفضل وكنا نستحق تسجيل أكثر من هدف”.

وشدد “بشير بن سعيد قدم مستوى مميز وتصدى لعدة فرص خطيرة من الأهلي ويستحق جائزة رجل المباراة”.

وأتم تصريحاته: “القائد محمد أمين توجاي قال للاعبين شيئا مهما بين الشوطين وهو أن الأهلي فريق كبير وعظيم وهو الأكثر تتويجا في إفريقيا لكنه ليس من الطبيعي أن يكون الأهلي أكثر حماسا منا وأن يكون لديه الحافز أكثر منا لأننا أيضا نريد الفوز لأن معظم لاعبي الفريق الحاليين لم يفوزوا بالبطولة من قبل”.