الوداد يعلن رحيل مدربه بن هاشم

أعلن نادي الوداد المغربي رحيل مدربه محمد أمين بن هاشم بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية.

وودع الوداد المغربي بطولة الكونفدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي أمام مواطنه أولمبيك أسفي.

وكشفت تقارير صحيفة مغربية عن اقتراب الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب فريق الوداد.

وأشار موقع العمق المغربي إلى أن إدارة الوداد اقترب من التوصل لاتفاق مع كارتيرون لخلافة أمين بن هاشم.

وأوضح الموقع المغربي "كارتيرون يتقدم على عدد من الأسماء المطروحة نظرا لتجربته الواسعة في القارة الإفريقية ومع أندية المنطقة العربية."

وأضاف "المفاوضات مع المدرب الفرنسي بلغت مراحل متقدمة، مع وجود توافق مبدئي حول الخطوط العريضة للعقد، في انتظار الحسم النهائي والإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة."

فيما نشر موقع الأنباء المغربي "يجتمع المكتب المسير للوداد اليوم الإثنين لحسم إقالة بنهاشم من منصبه رسميا."

وتابع التقرير "قطعت المفاوضات مع كارتيرون مراحل متقدمة في انتظار التوصل لاتفاق نهائي".

وتعادل أولمبيك أسفي مع غريمه الوداد بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب أولمبيك أسفي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليستفيد أولمبيك أسفي من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وبذلك يضرب اتحاد العاصمة موعدا مع أولمبيك أسفي في نصف النهائي.

وقاد كارتيرون فرق مازيمبي، ووادي دجلة، والأهلي والزمالك، والرجاء المغربي، والتعاون والاتفاق السعوديين، وأم صلال القطري.

وأقيل كارتيرون يناير الماضي من تدريب أم صلاح بعد تصريحات قال فيها: "أخبرت الجميع في النادي أن إنهاء الموسم في المركز العاشر سيكون إنجازا".

وتوج كارتيرون ببطولات الدوري والسوبر المصريين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي مرتين، والسوبر الإيراني، وكأس قطر.

ويستعد الوداد لمواجهة الفتح الرباطي في الجولة العاشرة من الدوري المغربي يوم الأربعاء المقبل.