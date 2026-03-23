مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد انتظام مرموش ومصطفى محمد في المعسكر

الإثنين، 23 مارس 2026 - 23:55

كتب : محمد جمال

عمر مرموش ولقب كأس الرابطة الإنجليزية

كشف مصدر من منتخب مصر عن موعد انتظام الثنائي عمر مرموش ومصطفى محمد بمسعكر شهر مارس الحالي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: " الثلاثي مصطفى محمد ورامي ربيعة وإبراهيم عادل سيصل إلى القاهرة خلال ساعات، بينما يصل عمر مرموش صباح غدا الثلاثاء، وسينتظم الرباعي في مران الغد بشكل طبيعي مع باقي الفريق".

وانطلق أمس الأحد معسكر منتخب مصر لشهر مارس الحالي في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد المران اليوم الإثنين مشاركة هيثم حسن ولاعبي الزمالك.

وكان مرموش قد تواجد مع مانشستر سيتي مساء أمس في تتويج الفريق بكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على أرسنال في النهائي.

ويلعب منتخب مصر خلال معسكر مارس وديا مع السعودية في جدة يوم 27 مارس، قبل مواجهة إسبانيا في برشلونة يوم 31.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)

