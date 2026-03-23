تيليجراف: دي زيربي يرحب بتدريب توتنام بشرط عدم الهبوط

الإثنين، 23 مارس 2026 - 21:08

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية عن وجود محادثات بين نادي توتنام والمدرب روبيرتو دي زيربي لتولي تدريب الغريق بداية المن الموسم المقبل.

وأشارت تيليجراف إلى أن دي زيربي منفتح على تدريب الفريق ولكن بشرط واحد هو تفادي الهبوط خلال الموسم الحالي.

ويتولى حاليا إيجور تودور تدريب توتنام بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ويعاني الفريق من سوء نتائج منذ بداية الموسم الحالي تحت قيادة تودور ومن قبله توماس فرانك الذي بدأ الموسم كمدرب للفريق.

وفقا لتيليجراف فإن دي زيربي وماوريسيو بوكيتينو هما المرشحان الأقرب لتولي تدريب توتنام في الموسم المقبل.

وكان دي زيربي قد بدأ الموسم كمدرب لأولمبيك مارسيليا ولكنه رحل بشهر فبراير الماضي بالتراضي بين الطرفين.

ويحتل توتنام حاليا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة عن وست هام صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

