تقرير: مانشستر يونايتد يبحث تدعيم صفوفه بلاعب تشيلسي السابق

يبدو أن مانشستر يونايتد يدرس خطوة مفاجئة في سوق الانتقالات الصيفي، حيث يضع نادي الشياطين الحمر في اعتباره التعاقد مع لاعب وسط كيرنان دوسبري هال من إيفرتون.

موقع "سبورتس مول" يؤكد أن اختيار مان يونايتد لـ دوسبري هال مدفوع بإعجاب كبير من جانب المدرب المؤقت مايكل كارريك، الذي يقود الفريق حاليًا ويُرجح أن يُحدد مستقبله بعد نهاية موسم 2025-26.

مع الحاجة لتعزيز خط الوسط، يُتوقع أن ينضم لاعبان جدد على الأقل إلى الفريق هذا الصيف، لكن احتمالية وصول ثالث واردة في حال رحيل كل من كاسيميرو ومانويل أوجارتي، مع تأكيد خروج البرازيلي كاسيميرو على انتقال حر، رغم تلميحات عن إمكانية تغيير القرار بسبب مستواه القوي مؤخرًا.

في نفس الوقت، يظل أستون فيلا مهتمًا باللاعب، لكن إمكانية توقيعه قد تتوقف على ضمان الفريق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الدولي الإنجليزي البالغ 27 عامًا أعاد إحياء مسيرته بعد انتقاله من تشيلسي الصيف الماضي، حيث سجل هذا الموسم 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا 11 مساهمة هجومية مميزة.

دوسبري هال برز سابقًا مع ليستر سيتي بين 2019 و2024 قبل أن ينتقل إلى تشيلسي، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه في فريق العاصمة، حيث سجل 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 36 مباراة، لكنه لم يحصل على مكانة أساسية.