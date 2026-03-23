تشيلسي يستهدف ظهير سبورتنج لشبونة

الإثنين، 23 مارس 2026 - 20:06

كتب : ذكاء اصطناعي

ماكس أراوخو لاعب سبورتنج لشبونة

بدأ تشيلسي التحرك مبكرًا قبل سوق الانتقالات الصيفي، في إطار سعيه لتدعيم صفوفه بعناصر دفاعية مميزة، حيث وضع عينه على الظهير الأوروجوياني ماكسي أراوخو لاعب سبورتنج لشبونة، بعد متابعته عن قرب خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت تقارير لموقع sportwitness أن النادي اللندني أجرى بالفعل اتصالات أولية من أجل استكشاف إمكانية التعاقد مع اللاعب، عقب إرسال كشافيه لمتابعته ميدانيًا، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها في الدوري البرتغالي.

أراوخو، الذي انضم إلى سبورتنج في 2024، نجح في فرض نفسه كعنصر أساسي، حيث يعتمد عليه المدرب روي بورجيس بشكل كبير في مركز الظهير الأيسر، مع قدرته أيضًا على اللعب كجناح أو ظهير متقدم، وهو ما يزيد من قيمته الفنية ويمنح فريقه مرونة تكتيكية كبيرة.

ولن تكون مهمة تشيلسي سهلة، في ظل وجود منافسة قوية من توتنام، الذي يضع اللاعب ضمن أهدافه منذ فترة، إلى جانب اهتمام أندية أوروبية كبرى مثل أتلتيكو مدريد وميلان، ما يعكس حجم الطلب على خدماته.

ويرتبط اللاعب بعقد يتضمن شرطًا جزائيًا يُقدر بنحو 70 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يمنح سبورتنج موقفًا قويًا في أي مفاوضات مقبلة، خاصة في ظل عدم تقديم عروض رسمية حتى الآن، رغم بدء التحركات الاستكشافية من عدة أندية.

ويُعد أراوخو من أبرز الأظهرة الهجومية في الوقت الحالي، حيث قدم هذا الموسم 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة، مستفيدًا من سرعته وقدرته الفنية العالية إلى جانب وعيه التكتيكي، ما يجعله خيارًا مثاليًا للأندية التي تبحث عن ظهير عصري قادر على التأثير دفاعيًا وهجوميًا في آن واحد.

