تقرير: أرسنال يستهدف "خليفة بوجبا"

يستعد أرسنال للتحرك بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، في ظل سعي الإدارة بقيادة المدير الرياضي أندريا بيرتا لتدعيم الفريق بعناصر شابة واعدة قادرة على صناعة الفارق مستقبلًا.

ويتصدر اسم الموهبة الفرنسية أيوب بوعدي، لاعب ليل، قائمة اهتمامات النادي اللندني، بعدما لفت الأنظار بقوة خلال الفترة الأخيرة في الدوري الفرنسي، ليُلقب من بعض المتابعين بـ"خليفة بول بوجبا" نظرًا لإمكاناته الكبيرة في خط الوسط.

وكشفت تقارير لموقع "تيم توك" أن أرسنال تابع اللاعب عن قرب خلال الأشهر الماضية، حيث حضر كشافو النادي أكثر من مباراة له، خاصة بعد التطور اللافت في مستواه خلال آخر عام ونصف، وهو ما شجع الإدارة على التفكير الجاد في التقدم بعرض رسمي لضمه هذا الصيف.

ويُعد بوعدي من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، إذ سبق له أن أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبية بعمر 16 عامًا، قبل أن ينجح في خوض ما يقرب من 100 مباراة مع الفريق الأول، وهو رقم مميز للاعب في مثل سنه.

ويمتاز اللاعب بمرونته التكتيكية وقدرته على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب، وهو ما يتماشى مع رؤية أرسنال في التعاقد مع لاعبين يمتلكون جودة فنية عالية وقدرة على التأقلم مع أكثر من دور داخل الملعب.

ولن تكون مهمة أرسنال سهلة، في ظل وجود اهتمام من أندية كبرى مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي، حيث أرسلت هذه الأندية كشافيها لمتابعة اللاعب مؤخرًا، خاصة خلال مواجهة ليل أمام مارسيليا.

ورغم عدم تحديد سعر رسمي لبيعه، فإن تجديد عقده حتى عام 2029 يمنح ناديه موقفًا قويًا في المفاوضات، ما يعني أن أي صفقة محتملة ستتطلب عرضًا ماليًا كبيرًا، في ظل تزايد الاهتمام بضم أحد أبرز المواهب في الكرة الأوروبية حاليًا.