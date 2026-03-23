أخبار جيدة لـ مانشستر يونايتد بشأن إصابة مبومو وسيسكو

الإثنين، 23 مارس 2026 - 17:53

كتب : ذكاء اصطناعي

تلقى مانشستر يونايتد دفعة معنوية بشأن الحالة البدنية لثنائي الفريق برايان مبومو وبنجامين سيسكو، رغم انسحابهما من معسكرات منتخباتهما خلال فترة التوقف الدولي.

ويُعد الثنائي من العناصر المؤثرة في انتفاضة الفريق مؤخرًا تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، حيث ساهما بشكل واضح في تحسن النتائج، رغم التعادل الأخير أمام بورنموث بنتيجة 2-2.

وكان من المنتظر أن ينضم مبومو إلى منتخب الكاميرون لمواجهتي أستراليا والصين، قبل أن ينسحب بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة بورنموث، والتي خرج منها في الدقيقة 71.

في المقابل، غاب سيسكو عن معسكر منتخب سلوفينيا، حيث كان من المفترض أن يشارك في مواجهتي المجر والجبل الأسود، وذلك بسبب معاناته من مشكلة بدنية منذ عدة أسابيع.

وبحسب تقارير BBC Sport، فإن هناك تفاؤلًا كبيرًا داخل النادي بشأن جاهزية اللاعبين، حيث يُتوقع تعافيهما في الوقت المناسب قبل مواجهة ليدز يونايتد يوم 13 أبريل في ملعب أولد ترافورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بجدول في جدول الدوري الإنجليزي برصيد ٥٥ نقطة، ما يعزز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما يجعل عودة الثنائي في الوقت المناسب أمرًا مهمًا للجهاز الفني.

وشارك مبومو في 26 مباراة بالدوري هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3، بينما سجل سيسكو نفس عدد الأهداف، رغم مشاركته في 13 مباراة كأساسي و13 كبديل، في مؤشر على تأقلمه السريع مع أجواء الكرة الإنجليزية.

التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
/articles/525791/أخبار-جيدة-لـ-مانشستر-يونايتد-بشأن-إصابة-مبومو-وسيسكو