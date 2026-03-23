الإصابة تبعد جابرييل عن منتخب البرازيل

أعلن منتخب البرازيل غياب جابرييل ماجاليس عن المباراتين الوديتين ضد فرنسا وكرواتيا بسبب الإصابة.

وأوضح منتخب البرازيل عبر موقعه أن جابرييل اشتكى من آلام في ركبته اليمنى بعد مباراة الأحد أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين.

وأكدت الفحوصات الطبية أن جابرييل غير جاهز للمشاركة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ولن يتم استدعاء أي لاعب آخر ليحل محله.

قبل ساعات، أعلن منتخب البرازيل ضم كايكي لاعب كروزيرو البرازيلي بدلا من أليكس ساندرو لاعب فلامنجو.

وتعرض ساندرو لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام كورينثيانز في الدوري البرازيلي.

وينشط كايكي في مركز الظهير الأيسر، ويبلغ من العمر 23 عاما.

وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الفرنسي يوم 26 مارس في ملعب جيليت ستاديوم بمدينة بوسطن، قبل أن يلتقي منتخب كرواتيا يوم 31 مارس على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في أورلاندو.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو (النصر السعودي)، إيدرسون (فنربخشة)، هوجو سوزا (كورينثيانز)

الدفاع: ويسلي (روما)، أليكس ساندرو (فلامنجو)، دوجلاس سانتوس (زينيت)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جيلسون بريمر (يوفنتوس)، دانيلو (فلامنجو)، روجير إيبانيز (أهلي جدة السعودي)، ليو بيريرا (فلامنجو).

الوسط: أندري سانتوس (تشيلسي)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، دانيلو (بوتافوجو)، فابينيو (اتحاد جدة)، جابرييل سارا (جالاتا سراي).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون)، إيجور تياجو (برينتفورد)، لويس هنريكي (زينيت)، رايان (بورنموث)، جواو بيدرو (تشيلسي)، جابرييل مارتينيلي (أرسنال)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).