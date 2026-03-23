مارسيليا يعلن إنهاء التعاقد مع رئيسه بابلو لونجوريا

الإثنين، 23 مارس 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

ملعب مارسيليا

توصل نادي أولمبيك مارسيليا إلى اتفاق مع رئيسه بابلو لونجوريا بشأن رحيله.

لونجوريا كان رئيس النادي منذ فبراير 2021 ومديرًا رياضيًا منذ يوليو 2020، وقد عانى من فقدان صلاحياته الرياضية خلال الأزمة التي شهدها النادي في فبراير.

النادي الفرنسي أعلن في بيان أنه توصل مع لونجوريا إلى اتفاق بشأن شروط رحيله.

كما أعرب عن تقديره لالتزام بابلو لونجوريا وشغفه وعمله الدؤوب على مدار السنوات الست الماضية في النادي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته.

وكان الإسباني أحد أبرز ضحايا الأزمة التي عصفت بالنادي في فبراير. فبعد رحيل المدرب روبرتو دي زيربي، استقال مدير الكرة مهدي بن عطية.

إلا أنه بعد يومين، أعلن النادي أن بن عطية سيحتفظ بمنصبه حتى نهاية الموسم، بل وسيُمنح صلاحيات أوسع من قبل المالك فرانك ماكورت.

في المقابل، فقد بابلو لونجوريا صلاحياته الرياضية، واقتصر دوره على النشاط المؤسسي.

