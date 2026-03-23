مانشستر يونايتد يوضح موقف مزراوي ومبويمو وسيسكو من الانضمام لمنتخبات بلادهم

أوضح نادي مانشستر يونايتد موقف بعض لاعبيه من الانضمام لمنتخبات بلادهم خلال توقف مارس الجاري.

وأفاد النادي عبر موقعه أن المغربي نصير مزراوي تعافى من المرض وسينضم إلى منتخب بلاده استعدادًا لوديتي الإكوادور وباراجواي.

فيما اضطر برايان مبويمو إلى الانسحاب من قائمة منتخب الكاميرون لوديتي أستراليا والصين كإجراء احترازي.

وذلك بعد خروجه في الدقيقة 71 من لقاء بورنموث مساء الجمعة.

وكذلك لن ينضم بنيامين سيسكو ينضم لمنتخب سلوفينيا لخوض مباراتيه ضد المجر والجبل الأسود.

وهذا من أجل ضمان تعافيه الكامل من مشكلة بدنية كان النادي يتعامل معها بحذر في الأسابيع الأخيرة.

ولن يعود مانشستر يونايتد إلى المنافسات حتى يوم الاثنين 13 أبريل، عندما يستضيف ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي.