ديلي ميل: يمر بلحظات صعبة.. وفاة والد إيجور تودور بعد لحظات من ثلاثية نوتنجهام

الإثنين، 23 مارس 2026 - 15:00

كتب : FilGoal

إيجور تودور - توتنام

يعيش الكرواتي إيجور تودور مدرب توتنام هوتسبير الإنجليزي، حالة حداد.

وتغيب تودور عن المؤتمر الصحفي لتوتنام عقب مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

وسقط سبيرز بثلاثية نظيفة ليزيد أزمته في صراع البقاء بالدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إلى أن تودور تم إبلاغه بوفاة والده ماريو، بعد لحظات من المباراة.

ويعاني توتنام من أسوأ نتائج له منذ 91 عاما، بعدما فشل في الفوز 13 مباراة على التوالي.

وقال مساعده برونو سالتور ردا على غياب تودور عن المؤتمر: "إنها مسألة عائلية شخصية، ومن الواضح أنها لحظة صعبة بالنسبة له".

وعن مستقبل تودور، قال سالتور "نشعر بدعم الجميع في النادي، ونحن نركز فقط على كيفية مساعدة اللاعبين، المباراتان الأخيرتان ضد ليفربول وأتلتيكو مدريد، والشوط الأول اليوم. كان يجب أن نتقدم على الأقل بهدف نظيف.

ولجأ توتنهام إلى تعيين تودور بعد إقالة توماس فرانك في فبراير الماضي.

ولم يجمع تودور سوى نقطة واحدة من التعادل أمام ليفربول 1-1، في خمس مباريات خاضها الفريق في الدوري تحت قيادته.

ويحتل توتنام المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام وست هام صاحب المركز الـ18 أول مراكز الهبوط.

