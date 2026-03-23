تقارير مغربية: الوداد يتوصل لاتفاق مع كارتيرون لخلافة بنهاشم

الإثنين، 23 مارس 2026 - 14:49

كتب : FilGoal

كشفت تقارير صحيفة مغربية عن اقتراب الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب فريق الوداد.

وودع الوداد المغربي بطولة الكونفدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي أمام مواطنه أولمبيك أسفي.

وأشار موقع العمق المغربي إلى أن إدارة الوداد اقترب من التوصل لاتفاق مع كارتيرون لخلافة أمين بنهاشم مدرب الفريق الذي يترقب رحيله قريبا بعد وداع الكونفدرالية.

أخبار متعلقة:
تقرير تونسي: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون بسبب تصريحاته؟.. أم صلال يعلن إقالة كارتيرون أكرم توفيق يصنع في فوز الشمال بخماسية ضد كارتيرون

وأوضح الموقع المغربي "كارتيرون يتقدم على عدد من الأسماء المطروحة نظرا لتجربته الواسعة في القارة الإفريقية ومع أندية المنطقة العربية."

وأضاف "المفاوضات مع المدرب الفرنسي بلغت مراحل متقدمة، مع وجود توافق مبدئي حول الخطوط العريضة للعقد، في انتظار الحسم النهائي والإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة."

فيما نشر موقع الأنباء المغربي "يجتمع المكتب المسير للوداد اليوم الإثنين لحسم إقالة بنهاشم من منصبه رسميا."

وتابع التقرير "قطعت المفاوضات مع كارتيرون مراحل متقدمة في انتظار التوصل لاتفاق نهائي".

وتعادل أولمبيك أسفي مع غريمه الوداد بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب أولمبيك أسفي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليستفيد أولمبيك أسفي من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وبذلك يضرب اتحاد العاصمة موعدا مع أولمبيك أسفي في نصف النهائي.

وقاد كارتيرون فرق مازيمبي، ووادي دجلة، والأهلي والزمالك، والرجاء المغربي، والتعاون والاتفاق السعوديين، وأم صلال القطري.

وأقيل كارتيرون يناير الماضي من تدريب أم صلاح بعد تصريحات قال فيها: "أخبرت الجميع في النادي أن إنهاء الموسم في المركز العاشر سيكون إنجازا".

وتوج كارتيرون ببطولات الدوري والسوبر المصريين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي مرتين، والسوبر الإيراني، وكأس قطر.

ويستعد الوداد لمواجهة الفتح الرباطي في الجولة العاشرة من الدوري المغربي يوم الأربعاء المقبل.

الوداد كارتيرون
نرشح لكم
خطأ زياش وطرد الحارس يقصيان الوداد من الكونفدرالية أمام أولمبيك أسفي محمد صبحي يعتذر لجمهور الزمالك بعد طرده أمام أوتوهو مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول قرار النادي تجاه صبحي بعد طرده أمام أوتوهو إبراهيم صلاح: طرد محمد صبحي زاد من دوافع اللاعبين مؤتمر معتمد جمال: أزمة عواد انتهت.. وصبحي سيعاقب وإعلان قائمة المنتخب ضغطنا الجزيري: كان يجب أن أتحمل المسؤولية.. ومشاركتي حارس تزيد خبرتي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد والقناة الناقلة مقعد مغربي في النهائي.. نهضة بركان يصعق الهلال ويتأهل للمربع الذهبي لأبطال إفريقيا
أخر الأخبار
سكاي ألمانيا: جوتزه يتفق مع فرانكفورت على البقاء حتى 2027 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
هانز فليك أفضل مدرب لشهر مارس في الدوري الإسباني 14 دقيقة | الدوري الإسباني
"ما قلته لم يتغير".. ليفاندوفسكي يكشف عن مستقبله مع برشلونة 21 دقيقة | الدوري الإسباني
الإصابة تبعد جابرييل عن منتخب البرازيل 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مارسيليا يعلن إنهاء التعاقد مع رئيسه بابلو لونجوريا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
استبعاد بافلوفيتش ونميشا من معسكر ألمانيا.. وانضمام ثنائي شتوتجارت 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: فليك يمنح الضوء الأخضر للتعاقد مع كانسيلو.. وشروط لإتمام الصفقة 57 دقيقة | الدوري الإسباني
مانشستر يونايتد يوضح موقف مزراوي ومبويمو وسيسكو من الانضمام لمنتخبات بلادهم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
/articles/525777/تقارير-مغربية-الوداد-يتوصل-لاتفاق-مع-كارتيرون-لخلافة-بنهاشم