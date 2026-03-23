برناردو سيلفا: الفوز على أرسنال الرائع لم يكن سهلا على الاطلاق

اعترف بيرناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي بأن الفوز على أرسنال في نهائي كأس رابطة المحترفين لم يكن سهلا على الاطلاق.

وسجل نيكو أوريلي ثنائية في الشوط الثاني ليقود سيتي للتتويج باللقب على ملعب ويمبلي.

وقال برناردو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد حقا وفخور باللاعبين. الفوز على هذا الفريق ليس أمرًا سهلاً، فهم يمتلكون فريقًا رائعًا".

وأضاف "أحاول مساعدة الفريق قدر الإمكان. أعرف تمامًا الطريقة التي يريد المدرب اللعب بها، وأدرك المعايير التي يتطلبها هذا النادي، لذا أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي".

وواصل "كنا نريد الحفاظ على ثباتنا وتماسكنا، وتجنب ارتكاب أخطاء ساذجة، وتركهم هم من يبادرون بالهجوم. وبشكل عام، كان الأداء جيدًا جدًا".

وتابع "نيكو أوريلي بارع جدًا في الوصول إلى منطقة الجزاء في تلك اللحظات. كنا محظوظين بتسجيل الهدف الأول، وعندما تكون لنا الأفضلية، فنحن دائمًا فريق يجيد إيجاد المساحات بشكل جيد. لذا كان الأمر رائعًا بالنسبة لنا".

وأتم "في المباريات النهائية، تعلم دائمًا أن كلا الفريقين سيمتلكان فترات من السيطرة والزخم. وفي مثل هذه اللحظات عليك أن تقاتل مع زملائك ككتلة واحدة، وعندما تشعر بأن الزخم أصبح في صالحك، يجب أن تستغله لأقصى درجة ممكنة وتضغط على الخصم بكل قوتك".

ورفع سيتي رصيده إلى تسعة ألقاب في هذه المسابقة.