تقرير: نيمار في وضع حرج.. وتصريحاته لم تلق استحسان الاتحاد البرازيلي

كشفت شبكة CNN البرازيلي عن صعوبة انضمام نيمار لقائمة البرازيل في كأس العالم.

وأعلن كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل قائمة المنتخب لمعسكر شهر مارس المقبل دون وجود نيمار.

وكشف المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "عدم استدعاء نيمار؟ لأنه ليس جاهزا بنسبة 100%، أنت بحاجة إلى لاعبين جاهزين، لكن من الممكن أن ينضم نيمار لقائمة كأس العالم إذا كان قادرا على اللعب".

وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن هناك حالة انعدام ثقة في حالته البدنية نظرا لطول فترة غيابه.

كما أوضحت CNN "تصريحات نيمار العلنية بعد استبعاده لم تلق استحسانا لدى الاتحاد البرازيلي."

وقال نيمار خلال تواجده ببطولة King's league: "سأتحدث هنا حول عدم استدعائي لمنتخب البرازيل لأن الأمر لا يجب تركه دون تعليق، من الواضح وأنني حزين ومنزعج لعدم استدعائي، لكن التركيز مستمر يوما بعد يوم وتدريبا بعد تدريب، ومباراة بعد مباراة سنحقق أهدافنا، لا يزال هناك استدعاء نهائي متبق والحلم ما زال قائما، هذا هو الأمر، نحن معا".

وأضاف تقرير CNN "أنشيلوتي سافر خصيصا لمشاهدة نيمار في مباراة سانتوس ضد ميراسول يوم 11 مارس ولكن لم يشارك نيمار أو يحضر إلى الملعب لمقابلة المدرب كدليل على الرغبة في الانضمام للمنتخب أو إظهار الاحترام"

وأتم التقرير "بذل الاتحاد البرازيلي جهداً جاداً لمنحه فرصة حقيقية أخيرة من خلال تقييمه في بيئة تنافسية، ولكن كما هو الحال اليوم، فقد خسر نيمار الكثير في السباق للانضمام إلى تشكيلة كأس العالم 2026 ."

ولم يشارك نيمار مع المنتخب منذ أكتوبر 2023 عندما تعرض لإصابة الرباط الصليبي أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم.

ولم يسبق أن استدعاه المدرب الإيطالي منذ توليه تدريب المنتخب، ما يجعل فرصه في المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026 أقل من السابق.

وشهدت القائمة عودة إندريك مهاجم أولمبيك ليون، كما تضمنت 3 لاعبين من نادي فلامنجو في الخط الدفاعي هم: أليكس ساندرو ودانيلو وليو بيريرا.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو (النصر السعودي)، إيدرسون (فنربخشة)، هوجو سوزا (كورينثيانز)

الدفاع: ويسلي (روما)، أليكس ساندرو (فلامنجو)، دوجلاس سانتوس (زينيت)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جابرييل (أرسنال)، جيلسون بريمر (يوفنتوس)، دانيلو (فلامنجو)، روجير إيبانيز (أهلي جدة السعودي)، ليو بيريرا (فلامنجو).

الوسط: أندري سانتوس (تشيلسي)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، دانيلو (بوتافوجو)، فابينيو (اتحاد جدة)، جابرييل سارا (جالاتا سراي).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون)، إيجور تياجو (برينتفورد)، لويس هنريكي (زينيت)، رايان (بورنموث)، جواو بيدرو (تشيلسي)، جابرييل مارتينيلي (أرسنال)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، رافينيا (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وسيواجه المنتخب البرازيلي نظيره الفرنسي يوم 26 مارس في ملعب جيليت ستاديوم بمدينة بوسطن، قبل أن يلتقي منتخب كرواتيا يوم 31 مارس على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في أورلاندو.