ماني يقترب من العودة لتدريبات النصر
الإثنين، 23 مارس 2026 - 11:24
كتب : FilGoal
يقترب السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي من العودة لتدريبات ناديه خلال أيام.
ويغيب ماني عن معسكره منتخب بلاده بسبب الإصابة.
وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن حالة ماني تحسنت، ومن المرجح عودته إلى التدريبات الجماعية خلال يومين.
واستأنف النصر، مساء الأحد، تدريباته بعد إجازةٍ لسبعة أيام.
تزامنًا مع ذلك، خضع ماني لجلسة علاجية، ركض بعدها حول الملعب.
وأفاد التقرير باقتراب ماني من التجاوز التام لإصابته الأخيرة في مفصل القدم.
وكان الجهاز الطبي لفريق النصر قد نصح ساديو ماني بعدم الانضمام إلى منتخب السنغال خلال فترة التوقف الدولي بمارس الجاري.
ويفضل النصر عدم المجازفة باللاعب حرصا على جاهزيته للمرحلة المقبلة والحاسمة خلال المنافسة على لقب الدوري.
