أرتيتا: علينا استغلال الروح القتالية لنحظى بشهرين مذهلين

الإثنين، 23 مارس 2026 - 00:06

كتب : FilGoal

يأمل ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن يستغل فريقه خسارة لقب كأس الرابطة الإنجليزية لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

وخسر أرسنال النهائي بنتيجة 2-0 أمام مانشستر سيتي مهدرا فرصة التتويج بأول ألقاب الموسم.

وقال أرتيتا عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "من المؤلم الوصول إلى المباراة النهائية وأنت تتوق للفوز بأول لقب في الموسم بعد 8 أشهر من العمل الجاد. أتيحت لنا أفضل فرصة في المباراة لتسجيل هدف التقدم 1-0، وكان من شأن ذلك أن يغير مجرى المباراة. سددوا كرتين وسجلوا هدفين".

وأضاف "كان الشوطان مختلفين تماما. كان الشوط الأول إيجابيا للغاية من جميع النواحي، أما الشوط الثاني فكان مختلفا تماما. لا بد من الإشادة بالخصم".

وردا على هل يندم على إشراك كيبا في حراسة المرمى قال: "سأختاره مرة أخرى. استحق اللعب في هذه المباراة، وكان أداؤه رائعا معنا. الأخطاء جزء من كرة القدم، ويمكن لأي لاعب أن يرتكبها".

وأتم "قضينا شهورا رائعة معا. اليوم مخيب للآمال، وهذه كرة القدم جزء من ذلك. علينا أن نستغل هذه الروح القتالية لنحظى بشهرين مذهلين في نهاية الموسم".

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق 9 نقاط عن سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

كما تأهل لمواجهة سبورتنج لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيواجه ساوثامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

