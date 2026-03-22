جوارديولا: أنا شخصيا بحاجة إلى راحة كبيرة.. ولقب الدوري الإنجليزي في يد أرسنال

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه يشعر بالإرهاق بعد الفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية وقبل حسم صراع لقب الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الكأس على حساب أرسنال بالفوز 2-0 في المباراة النهائية.

وقال جوارديولا عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "واجهنا أرسنال وهو في قمة أدائه، لم نتمكن من الفوز على نوتنجهام فورست على أرضنا، ولا على وست هام خارج أرضنا، وخسرنا بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين أمام ريال مدريد".

وأضاف "قلة من الناس دعمونا، لكن اللاعبين القدامى والجدد، أثبتوا مجددا قدرتهم على فعل ما لم نكن قادرين على فعله باستمرار أمام أرسنال".

وشدد "بدون الوصول إلى هذا المستوى، لا فرصة لك. اليوم فعلناها، خاصة بدون الكرة. ومع الكرة، وخاصة في الشوط الثاني، كان أداؤنا لا يُصدق. لم أصدق ذلك".

وعن التتويج باللقب قال: "هذا يعني الكثير. الفوز بالألقاب ليس بالأمر السهل أبدا".

وأكمل "إلى جانب بايرن ميونيخ، وربما برشلونة، واجهنا أفضل فريق في أوروبا. خنقونا في أول ربع ساعة، لكن بعد ذلك بدأنا في اللعب على الكرات المرتدة".

وواصل ""كان سيمينو رائعا في الشوط الأول، ودوكو في الشوط الثاني، ووجدنا رودري وبرناردو سيلفا في المواقع التي احتجنا إليها".

وتابع "حققنا فوزا مذهلا. كأس ​​الرابطة الإنجليزية ليس كالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، لكن الفوز على هذا الفريق يجعله لقبا مميزا".

وأردف عن صراع لقب الدوري الإنجليزي مع أرسنال: "بصراحة، أتمنى أن نتقدم بـ 9 نقاط. الأمر بأيديهم. أنا شخصيا بحاجة إلى راحة كبيرة، فأنا مُرهَق. وبعد ذلك، سنرى ما سيحدث خطوة بخطوة".

وأتم "عوقبنا بشدة بعد خسارة النقاط أمام وست هام، لكننا سنحاول".















































ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق 9 نقاط عن سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

وحصد سيتي اللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 2021 وبات ثاني أكثر فريق حصدا للقب خلف ليفربول صاحب الـ 10 ألقاب.

فيما خسر أرسنال النهائي للمرة السابعة في تاريخه مكتفيا بلقبين فقط في البطولة.

وحصد سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا اللقب رقم 19، من بينها 5 ألقاب لكأس الرابطة.

وأصبح بيب جوارديولا المدرب الأكثر فوزا باللقب برصيد 5 ألقاب جاءت في 2018 و2019 و2020 و2021 و2026.

وحقق عمر مرموش أول لقب له خلال مسيرته مع مانشستر سيتي ومسيرته الاحترافية.