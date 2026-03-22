مرموش: إحساس جميل جدا بتحقيق أول بطولة.. وسنرى كيف سننهي الدوري الإنجليزي

الأحد، 22 مارس 2026 - 23:41

كتب : FilGoal

أبدى عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي سعادته بحصد أول ألقابه في مسيرته الاحترافية بقميص الفريق.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على أرسنال بنتيجة 2-0 في النهائي حاصدا اللقب التاسع.

وقال عمر مرموش عبر حساب نادي مانشستر سيتي: "إحساس جميل جدا بتحقيق أول بطولة ولن تكون الأخيرة إن شاء الله".

الذهبية الأولى لـ مرموش.. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال تشكيل نهائي الرابطة - جيوكيريس يقود هجوم أرسنال.. ومرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية تقييم مرموش أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

وأضاف "سنعمل كل مباراة على حدة وسنرى كيف سيتنهي الموسم في الدوري الإنجليزي".

وأتم "تسجيل الأهداف في نصف النهائي ضد نيوكاسل؟ أحاول بقدر استطاعتي مساعدة الفريق لتحقيق الألقاب وسعيد جدا بفوزي بأول لقب والقادم أفضل".

وسجل مرموش 4 أهداف ضد نيوكاسل في نصف النهائي ساهمت في تأهل الفريق للمباراة النهائية.

وحصد سيتي اللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 2021 وبات ثاني أكثر فريق حصدا للقب خلف ليفربول صاحب الـ 10 ألقاب.

فيما خسر أرسنال النهائي للمرة السابعة في تاريخه مكتفيا بلقبين فقط في البطولة.

وحصد سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا اللقب رقم 19، من بينها 5 ألقاب لكأس الرابطة.

وأصبح بيب جوارديولا المدرب الأكثر فوزا باللقب برصيد 5 ألقاب جاءت في 2018 و2019 و2020 و2021 و2026.

وحقق عمر مرموش أول لقب له خلال مسيرته مع مانشستر سيتي ومسيرته الاحترافية.

أرتيتا: علينا استغلال الروح القتالية لنحظى بشهرين مذهلين جوارديولا: أنا شخصيا بحاجة إلى راحة كبيرة.. ولقب الدوري الإنجليزي في يد أرسنال أورايلي: فوز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة ضربة موجعة لـ أرسنال اقترب أكثر من مراكز الهبوط.. توتنام يخسر من نوتنجهام بثلاثية الذهبية الأولى لـ مرموش.. مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب أرسنال انتهت نهائي كأس الرابطة - أرسنال (0)-(2) مانشستر سيتي.. السماوي البطل تشكيل نهائي الرابطة - جيوكيريس يقود هجوم أرسنال.. ومرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي الإصابة تبعد روبن دياز عن مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة
مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية في اليوم الأول استعدادا لإسبانيا والسعودية 2 دقيقة | منتخب مصر
فينيسيوس يكسر صيامه ضد أتلتيكو ويحسم الدربي لصالح ريال مدريد 3 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: علينا استغلال الروح القتالية لنحظى بشهرين مذهلين 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: أنا شخصيا بحاجة إلى راحة كبيرة.. ولقب الدوري الإنجليزي في يد أرسنال 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خطأ زياش وطرد الحارس يقصيان الوداد من الكونفدرالية أمام أولمبيك أسفي 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
جولة التعادلات.. نقطة بين الاتحاد وفاركو وأخرى لـ كهرباء الإسماعيلية ومودرن ساعة | الدوري المصري
ربيعة ضد النني.. العين يفوز على يونايتد ويواجه الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة ساعة | آسيا
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
