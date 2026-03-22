مرموش: إحساس جميل جدا بتحقيق أول بطولة.. وسنرى كيف سننهي الدوري الإنجليزي

أبدى عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي سعادته بحصد أول ألقابه في مسيرته الاحترافية بقميص الفريق.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على أرسنال بنتيجة 2-0 في النهائي حاصدا اللقب التاسع.

وقال عمر مرموش عبر حساب نادي مانشستر سيتي: "إحساس جميل جدا بتحقيق أول بطولة ولن تكون الأخيرة إن شاء الله".

وأضاف "سنعمل كل مباراة على حدة وسنرى كيف سيتنهي الموسم في الدوري الإنجليزي".

وأتم "تسجيل الأهداف في نصف النهائي ضد نيوكاسل؟ أحاول بقدر استطاعتي مساعدة الفريق لتحقيق الألقاب وسعيد جدا بفوزي بأول لقب والقادم أفضل".

وسجل مرموش 4 أهداف ضد نيوكاسل في نصف النهائي ساهمت في تأهل الفريق للمباراة النهائية.















































وحصد سيتي اللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 2021 وبات ثاني أكثر فريق حصدا للقب خلف ليفربول صاحب الـ 10 ألقاب.

فيما خسر أرسنال النهائي للمرة السابعة في تاريخه مكتفيا بلقبين فقط في البطولة.

وحصد سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا اللقب رقم 19، من بينها 5 ألقاب لكأس الرابطة.

وأصبح بيب جوارديولا المدرب الأكثر فوزا باللقب برصيد 5 ألقاب جاءت في 2018 و2019 و2020 و2021 و2026.

