خطأ زياش وطرد الحارس يقصيان الوداد من الكونفدرالية أمام أولمبيك أسفي

الأحد، 22 مارس 2026 - 23:26

كتب : FilGoal

بن يدير - الوداد - أولمبيك أسفي

تعادل أولمبيك أسفي مع غريمه الوداد بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي الكونفدرالية.

وسجل سفيان المودن وموسى كوني ثنائية أولمبيك أسفي، بينما أحرز محمد مفيد وحكيم زياش هدفي الوداد.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب أولمبيك أسفي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ليستفيد أولمبيك أسفي من قاعدة الهدف خارج الأرض.

وطرد المهدي بن عبيد حارس مرمى الوداد في الدقيقة 24، وكذلك أخطأ زياش بعدما لم يسيطر على بالشكل الأمثل لتقطع منه وينتج عنها الهدف الثاني لأولمبيك أسفي.

وافتتح المودن النتيجة في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ثم تعادل مفيد للوداد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتقدم كوني مجددا بعدما استغل الرحولي خطأ زياش ويقطع منه الكرة ليمرر إلى كوني الذي أسكن الكرة في الشباك في الدقيقة 90.

وتعادل زياش في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة مباشرة ولم تكن كافية ليخرج الوداد من البطولة.

وعلى الجانب الآخر، فاز اتحاد العاصمة الجزائري على خصمه مانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي بهدف دون رد.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز مانيما يونيون بهدفين مقابل هدف.

وبذلك يضرب اتحاد العاصمة موعدا مع أولمبيك أسفي في نصف النهائي.

